00:09 ()
Свернуть список

Днепр М - Минск 10 Мая прямая трансляция

10 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Днепр М
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Минск, которое состоится 10 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Минск
Минск
История личных встреч
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 0Днепр М
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Минск1 : 0Днепр М
04.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Днепр М2 : 4Минск
22.06.2021 Кубок Беларуси 1/16 финала Днепр М2 : 1Минск
29.09.2018 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Минск4 : 0Днепр М
20.05.2018 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Днепр М0 : 0Минск
30.09.2017 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Днепр М1 : 1Минск
20.05.2017 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Минск0 : 0Днепр М
08.11.2014 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Днепр М0 : 2Минск
28.09.2014 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск2 : 1Днепр М
01.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 0Днепр М
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Днепр М0 : 2
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Днепр М
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Днепр М0 : 2
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 0 : 1Днепр М
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск1 : 2
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Минск
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск1 : 1
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 3 : 0Минск
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь716
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ716
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест715
4 Неман715
5 Динамо Мн713
6 Гомель711
7 Витебск711
8 Ислочь79
9 Арсенал78
10 Слуцк77
11 Днепр М76
12 БАТЭ76
13 Сморгонь76
14 Нафтан75
15
Зона вылета
Минск72
16
Зона вылета
Шахтёр С7-16

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close