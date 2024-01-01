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Аугсбург - Штутгарт 10 Мая прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
10 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Аугсбург
Штутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Штутгарт, которое состоится 10 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Штутгарт
Штутгарт
40 Чехия вр Томаш Коубек
43 Швейцария зщ Кевин Мбабу
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
19 Германия зщ Феликс Удуохай
3 Дания зщ Мадс Педерсен
27 Бельгия пз Арне Энгелс
17 Хорватия пз Кристиян Якич
10 Германия пз Арне Майер
16 Швейцария нп Рубен Варгас
21 Германия нп Филлип Тиц
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
33 Германия вр Александр Нюбель
20 Швейцария зщ Леонидас Стергиу
2 Германия зщ Вальдемар Антон
29 Франция зщ Антони Руо
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Германия пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Гана нп Джейми Левелинг
27 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Германия Энрико Масен
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Штутгарт3 : 0Аугсбург
21.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Аугсбург1 : 1Штутгарт
29.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур Штутгарт2 : 1Аугсбург
19.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур Штутгарт3 : 2Аугсбург
31.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Аугсбург4 : 1Штутгарт
07.05.2021 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт2 : 1Аугсбург
10.01.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Аугсбург1 : 4Штутгарт
20.04.2019 Германия - Бундеслига 30-й тур Аугсбург6 : 0Штутгарт
01.12.2018 Германия - Бундеслига 13-й тур Штутгарт1 : 0Аугсбург
18.02.2018 Германия - Бундеслига 23-й тур Аугсбург0 : 1Штутгарт
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 1Аугсбург
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Аугсбург0 : 3
19.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 3 : 1Аугсбург
12.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Аугсбург2 : 0
07.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 3 : 1Аугсбург
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт3 : 1
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 2Штутгарт
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 2 : 1Штутгарт
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Штутгарт3 : 0
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 0 : 1Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3284
2
Лига чемпионов
Бавария3269
3
Лига чемпионов
Штутгарт3267
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3263
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3260
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3245
7
Плей-офф Лиги конференций
Фрайбург3241
8 Хоффенхайм3240
9 Аугсбург3239
10 Хайденхайм3238
11 Вердер3238
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3233
14 Бохум3233
15 Унион3230
16 Майнц3229
17
Зона вылета
Кёльн3224
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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