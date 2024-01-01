Аугсбург - Штутгарт 10 Мая прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
10 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Штутгарт, которое состоится 10 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Штутгарт
Штутгарт
|40
|вр
|Томаш Коубек
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|27
|пз
|Арне Энгелс
|17
|пз
|Кристиян Якич
|10
|пз
|Арне Майер
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|33
|вр
|Александр Нюбель
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|29
|зщ
|Антони Руо
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|21.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|31.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|4 : 1
|07.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|10.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 4
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|6 : 0
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|18.02.2018
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|32
|84
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|32
|67
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|63
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|32
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фрайбург
|32
|41
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Аугсбург
|32
|39
|10
|Хайденхайм
|32
|38
|11
|Вердер
|32
|38
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|32
|33
|14
|Бохум
|32
|33
|15
|Унион
|32
|30
|16
|Майнц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|32
|24
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17