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Брест - Реймс 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
10 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Брест
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Реймс, которое состоится 10 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Реймс
Реймс
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Уго Маньетти
45 Франция пз Махди Камара
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
7 Уругвай нп Мартин Сатриано
9 Бенин нп Стив Мунье
94 Франция вр Йеванн Диуф
45 Франция зщ Теренс Куду
24 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
18 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
10 Мальта пз Тедди Теума
26 Франция нп Бенжамен Стамбули
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
17 Япония нп Кэито Накамура
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Реймс1 : 2Брест
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Реймс1 : 1Брест
30.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Брест0 : 0Реймс
20.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Реймс1 : 1Брест
17.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Брест1 : 1Реймс
24.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Реймс1 : 0Брест
13.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур Брест2 : 1Реймс
07.03.2020 Франция - Лига 1 28-й тур Реймс1 : 0Брест
24.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур Брест1 : 0Реймс
05.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 24-й тур Брест0 : 0Реймс
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Брест0 : 0
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 4 : 5Брест
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Брест0 : 2
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 4 : 3Брест
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Брест4 : 3
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 4 : 1Реймс
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Реймс1 : 2
13.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 3 : 1Реймс
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Реймс0 : 0
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 1 : 1Реймс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3261
3
Лига чемпионов
Брест3257
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3255
5
Лига Европы
Ницца3151
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3249
7 Лион3247
8 Ренн3245
9 Марсель3144
10 Монпелье3240
11 Тулуза3240
12 Реймс3140
13 Страсбург3236
14 Нант3233
15 Гавр3232
16 Метц3229
17
Зона вылета
Лорьян3226
18
Зона вылета
Клермон3225

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