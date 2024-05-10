Брест - Реймс 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
10 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Реймс, которое состоится 10 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Реймс
Реймс
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Уго Маньетти
|45
|пз
|Махди Камара
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|9
|нп
|Стив Мунье
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|45
|зщ
|Теренс Куду
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|пз
|Тедди Теума
|26
|нп
|Бенжамен Стамбули
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Уильям Стилл
История личных встреч
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|24.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|05.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 24-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 5
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|32
|61
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|32
|57
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|31
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|32
|49
|7
|Лион
|32
|47
|8
|Ренн
|32
|45
|9
|Марсель
|31
|44
|10
|Монпелье
|32
|40
|11
|Тулуза
|32
|40
|12
|Реймс
|31
|40
|13
|Страсбург
|32
|36
|14
|Нант
|32
|33
|15
|Гавр
|32
|32
|16
|Метц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|32
|25