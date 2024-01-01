Шавиш - Фамаликан 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
10 Мая 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Фамаликан, которое состоится 10 Мая 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шавиш
Шавиш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|3
|зщ
|Игор Ногейра
|19
|зщ
|Стивен Витория
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|33
|зщ
|Сандру Круш
|14
|пз
|Дариу Эсугу
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|20
|пз
|Рубен Рибейру
|70
|пз
|Элдер Морим
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|31
|вр
|Луис Жуниор
|32
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|15
|зщ
|Риччели
|4
|зщ
|Энеа Михай
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|11
|пз
|Oscar Aranda
|19
|пз
|Филипе Суареш
|7
|пз
|Хосе Родригес
|21
|нп
|Florian Danho
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Жоау Педру Соуза
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|07.01.2024
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|08.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 2
|30.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 2
|23.01.2016
|Португалия - Сегунда
|26-й тур
|4 : 3
|22.08.2015
|Португалия - Сегунда
|3-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 3
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|15.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 3
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|16.04.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|32
|84
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|32
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|32
|66
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|32
|65
|5
|Витория Гимарайнш
|32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|49
|7
|Арока
|32
|46
|8
|Фамаликан
|32
|39
|9
|Фаренсе
|32
|37
|10
|Риу Аве
|32
|35
|11
|Каза Пия
|32
|35
|12
|Жил Висенте
|32
|33
|13
|Эшторил
|32
|33
|14
|Боавишта
|32
|31
|15
|Эштрела
|32
|30
|16
|Портимоненсе
|32
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|32
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|32
|22