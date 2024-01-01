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Шавиш - Фамаликан 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия), вместимость: 12000
10 Мая 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Шавиш
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шавиш - Фамаликан, которое состоится 10 Мая 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра (Шавиш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шавиш
Шавиш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
3 Бразилия зщ Игор Ногейра
19 Канада зщ Стивен Витория
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
33 Португалия зщ Сандру Круш
14 Португалия пз Дариу Эсугу
28 Нигерия пз Келечи Нвакали
20 Португалия пз Рубен Рибейру
70 Португалия пз Элдер Морим
23 Испания нп Эктор Эрнандес
31 Бразилия вр Луис Жуниор
32 Испания зщ Мартин Агиррегабирия
15 Бразилия зщ Риччели
4 Албания зщ Энеа Михай
74 Португалия зщ Франсишку Моура
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
28 Франция пз Зеду Юссуф
11 Испания пз Oscar Aranda
19 Португалия пз Филипе Суареш
7 Панама пз Хосе Родригес
21 Франция нп Florian Danho
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
07.01.2024 Португалия - Примейра 16-й тур Фамаликан2 : 2Шавиш
08.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 2Шавиш
30.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Шавиш0 : 2Фамаликан
23.01.2016 Португалия - Сегунда 26-й тур Фамаликан4 : 3Шавиш
22.08.2015 Португалия - Сегунда 3-й тур Шавиш0 : 0Фамаликан
04.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Шавиш0 : 3
27.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 3 : 1Шавиш
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Шавиш2 : 2
15.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 1Шавиш
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Шавиш2 : 3
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Фамаликан2 : 0
28.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 0Фамаликан
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Фамаликан2 : 2
16.04.2024 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 2Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3284
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3276
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3266
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3265
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3246
8 Фамаликан3239
9 Фаренсе3237
10 Риу Аве3235
11 Каза Пия3235
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3233
14 Боавишта3231
15 Эштрела3230
16 Портимоненсе3228
17
Зона вылета
Шавиш3223
18
Зона вылета
Визела3222

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