Ницца - Гавр 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
10 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Гавр, которое состоится 10 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|28
|пз
|Хишем Будауи
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|28
|нп
|Андре Айю
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Лука Элснер
История личных встреч
|16.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|30.05.2009
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 0
|09.08.2008
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
|27.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|32
|61
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|32
|57
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|31
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|32
|49
|7
|Лион
|32
|47
|8
|Ренн
|32
|45
|9
|Марсель
|31
|44
|10
|Монпелье
|32
|40
|11
|Тулуза
|32
|40
|12
|Реймс
|31
|40
|13
|Страсбург
|32
|36
|14
|Нант
|32
|33
|15
|Гавр
|32
|32
|16
|Метц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|32
|25