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Ницца - Гавр 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
10 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ницца
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Гавр, которое состоится 10 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Гавр
Гавр
1 Польша вр Марцин Булка
23 Швейцария зщ Джордан Лотомба
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
8 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
28 Алжир пз Хишем Будауи
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
25 Франция нп Мохамед-Али Шо
9 Нигерия нп Теремас Моффи
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
30 Франция вр Артур Десма
7 Венгрия зщ Лоик Него
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
27 Кот-д'Ивуар зщ Кристофер Опери
5 Марокко пз Уссама Таргаллин
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
23 Франция нп Хосуэ Казимир
11 США нп Эммануэль Сабби
28 Гана нп Андре Айю
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Словения Лука Элснер
История личных встреч
16.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Гавр3 : 1Ницца
30.05.2009 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца0 : 0Гавр
09.08.2008 Франция - Лига 1 1-й тур Гавр1 : 0Ницца
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 1 : 3Ницца
24.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 2 : 2Ницца
19.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Ницца3 : 0
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 0 : 0Ницца
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 2
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Гавр3 : 1
27.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 3 : 3Гавр
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Гавр0 : 1
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Гавр0 : 1
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 1 : 1Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3261
3
Лига чемпионов
Брест3257
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3255
5
Лига Европы
Ницца3151
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3249
7 Лион3247
8 Ренн3245
9 Марсель3144
10 Монпелье3240
11 Тулуза3240
12 Реймс3140
13 Страсбург3236
14 Нант3233
15 Гавр3232
16 Метц3229
17
Зона вылета
Лорьян3226
18
Зона вылета
Клермон3225

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