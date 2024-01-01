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Магдебург - Гройтер Фюрт 10 Мая прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
10 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур
Магдебург
Гройтер Фюрт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Гройтер Фюрт, которое состоится 10 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
09.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Магдебург
18.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гройтер Фюрт3 : 0Магдебург
11.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Магдебург2 : 1Гройтер Фюрт
27.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Магдебург2 : 1Гройтер Фюрт
23.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гройтер Фюрт3 : 2Магдебург
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 4 : 1Магдебург
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Магдебург1 : 1
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 0 : 2Магдебург
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Магдебург2 : 2
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 0 : 0Магдебург
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гройтер Фюрт3 : 3
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 5Гройтер Фюрт
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
12.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Гройтер Фюрт2 : 1
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн3264
2
Повышение
Санкт-Паули3263
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3259
4 Гамбург3255
5 Карлсруэ3252
6 Ганновер-963249
7 Гройтер Фюрт3246
8 Падерборн 073246
9 Герта3245
10 Эльверсберг3243
11 Шальке-043240
12 Магдебург3237
13 Нюрнберг3237
14 Кайзерслаутерн3236
15 Айнтрахт Б3235
16 Веен3232
17
Зона вылета
Ганза Р3231
18
Зона вылета
Оснабрюк3225

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