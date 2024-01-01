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Крылья Советов - Ахмат 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
10 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Крылья Советов
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ахмат, которое состоится 10 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 3Ахмат
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Крылья Советов
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 2Крылья Советов
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 1Ахмат
27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ахмат1 : 2Крылья Советов
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов2 : 1Ахмат
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 0Ахмат
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Ахмат1 : 0Крылья Советов
25.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Крылья Советов1 : 2Ахмат
21.04.2021 Кубок России 1/2 финала Ахмат0 : 0 1 : 4Крылья Советов
04.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Крылья Советов
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Крылья Советов5 : 0
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Крылья Советов0 : 0
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Крылья Советов0 : 7
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 1Крылья Советов
04.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Ахмат
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Ахмат1 : 1
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ахмат5 : 1
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Ахмат2 : 4
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Ахмат1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2751
2 Краснодар2750
3 Динамо М2750
4 Локомотив М2744
5 Спартак М2743
6 Крылья Советов2740
7 Ростов2740
8 ЦСКА2739
9 Рубин2738
10 Ахмат2732
11 Пари Нижний Новгород2729
12 Оренбург2729
13 Урал2728
14 Факел2728
15
Зона вылета
Балтика2726
16
Зона вылета
Сочи2720

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