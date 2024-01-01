Крылья Советов - Ахмат 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
10 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Ахмат, которое состоится 10 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 3
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|25.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 2
|21.04.2021
|Кубок России
|1/2 финала
|0 : 0 1 : 4
|04.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|5 : 0
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 7
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|5 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|2 : 4
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|27
|51
|2
|Краснодар
|27
|50
|3
|Динамо М
|27
|50
|4
|Локомотив М
|27
|44
|5
|Спартак М
|27
|43
|6
|Крылья Советов
|27
|40
|7
|Ростов
|27
|40
|8
|ЦСКА
|27
|39
|9
|Рубин
|27
|38
|10
|Ахмат
|27
|32
|11
|Пари Нижний Новгород
|27
|29
|12
|Оренбург
|27
|29
|13
|Урал
|27
|28
|14
|Факел
|27
|28
| 15
Зона вылета
|Балтика
|27
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|27
|20