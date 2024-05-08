«Челси» приблизился к подписанию «маленького Месси»

Дата публикации: 08-05-2024

Вингер «Палмейроса» и юношеской сборной Бразилии (U17) Эстевао Виллиан близок к продолжению карьеры на Туманном Альбионе.



Талантливый футболист, которого на родине прозвали «маленьким Месси», может пополнить ряды «Челси». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто из издания «Relevo».



Согласно сведениям инсайдера, представители «синих» достигли существенного прогресса в переговорах с агентом 17-летнего Виллиана и в ближайшее время могут прийти к соглашению. Потенциальный трансфер оценивается в 30 миллионов евро.



Эстевао обучался футболу в академиях «Крузейро» и «Палмейроса». В составе юношеских команд «зелёно-белых» U15 и U17 вингер выиграл чемпионат штата Паулиста. Также в его копилке имеется победа в чемпионате и Кубке Бразилии до 17 лет.



В текущем сезоне, стартовавшем в апреле, Эстевао принял участие в 8 матчах во всех турнирах, отметившись 3 голами.



Transfermarkt.de оценивает бразильца в 10 млн евро.