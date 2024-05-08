«Интер» продлит контракт с Бареллой

Дата публикации: 08-05-2024

Николо Барелла продолжит выступать за «Интер». Стороны продлят сотрудничество до конца сезона 2028/2029. Такой информацией поделился спортивный директор «чёрно-синих» Пьеро Аузилио.



«Новый контракт сроком до 2029 года готов и будет подписан в ближайшее время. По его условиям Барелла будет зарабатывать 6,5 млн евро за сезон. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 1 миллиона евро», - рассказал функционер в интервью «La Gazzetta dello Sport».



Напомним, 27-летний хавбек защищает цвета миланского клуба с сентября 2020 года. За его переход из «Кальяри» руководство «Интера» выложило 32 500 000 евро. На сегодняшний день стоимость Николо составляет € 75 млн.



В 45 матчах нынешнего сезона итальянец занес в свой актив 2 гола и 7 результативных передач.