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Падерборн 07 - Гамбург 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
10 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур
Падерборн 07
Гамбург

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Гамбург, которое состоится 10 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Германия Тим Вальтер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
09.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гамбург1 : 2Падерборн 07
05.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Гамбург2 : 2Падерборн 07
30.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Падерборн 072 : 3Гамбург
02.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург1 : 2Падерборн 07
22.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Падерборн 071 : 2Гамбург
30.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Гамбург3 : 1Падерборн 07
28.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 073 : 4Гамбург
12.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 074 : 1Гамбург
02.04.2019 Кубок Германии 1/4 финала Падерборн 070 : 2Гамбург
07.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гамбург1 : 0Падерборн 07
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 3 : 2Падерборн 07
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 073 : 1
19.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 0 : 2Падерборн 07
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Падерборн 071 : 1
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Падерборн 072 : 3
03.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гамбург1 : 0
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 0 : 4Гамбург
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гамбург0 : 1
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 2 : 2Гамбург
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн3264
2
Повышение
Санкт-Паули3263
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3259
4 Гамбург3255
5 Карлсруэ3252
6 Ганновер-963249
7 Гройтер Фюрт3246
8 Падерборн 073246
9 Герта3245
10 Эльверсберг3243
11 Шальке-043240
12 Магдебург3237
13 Нюрнберг3237
14 Кайзерслаутерн3236
15 Айнтрахт Б3235
16 Веен3232
17
Зона вылета
Ганза Р3231
18
Зона вылета
Оснабрюк3225

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