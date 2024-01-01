Падерборн 07 - Гамбург 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
10 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Гамбург, которое состоится 10 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Тим Вальтер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|05.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|30.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|02.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|22.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|30.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|28.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 4
|12.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|4 : 1
|02.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 2
|07.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|19.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|03.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 4
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Хольштайн
|32
|64
| 2
Повышение
|Санкт-Паули
|32
|63
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|32
|59
|4
|Гамбург
|32
|55
|5
|Карлсруэ
|32
|52
|6
|Ганновер-96
|32
|49
|7
|Гройтер Фюрт
|32
|46
|8
|Падерборн 07
|32
|46
|9
|Герта
|32
|45
|10
|Эльверсберг
|32
|43
|11
|Шальке-04
|32
|40
|12
|Магдебург
|32
|37
|13
|Нюрнберг
|32
|37
|14
|Кайзерслаутерн
|32
|36
|15
|Айнтрахт Б
|32
|35
|16
|Веен
|32
|32
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|32
|25