Кроос склоняется к завершению карьеры после Евро-2024

Дата публикации: 08-05-2024

Будущее Тони Крооса в «Реале» остается под вопросом. Соглашение хавбека с «галактикос» истекает ближайшим летом, и он еще не принял предложение клуба по новому соглашению.



«TodoFichajes» со ссылкой на немецкие источники пишет, что пока Кроос ближе к варианту с окончанием карьеры после Евро-2024. Со своим окружением футболист уже обсудил этот вопрос.



За «сливочных» Кроос выступает с июля 2014 года. В нынешнем сезоне в активе 34-летнего полузащитника 43 игры в составе «Реала» (1 забитый мяч, 8 результативных передач). Ориентировочный ценник на Тони равняется 12 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



Евро-2024 пройдет ближайшим летом. Старт турнира запланирован на 14 июня. Сборная Германии в своей группе сыграет с Венгрией, Швейцарией и Шотландией.