Алавес - Жирона 10 Мая прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
10 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Жирона, которое состоится 10 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|23
|пз
|Карлос Бенавидес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|22
|нп
|Карлос Висенте
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|15
|нп
|Кике
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Анхель Мичел
История личных встреч
|18.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|12.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|31.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|19.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 2
|04.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 3
|16.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|1 : 0
|14.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|1 : 0
|20.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 3
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Алавес» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|87
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|34
|74
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|67
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|34
|52
|8
|Валенсия
|34
|47
|9
|Вильярреал
|34
|45
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Алавес
|34
|41
|12
|Севилья
|34
|41
|13
|Осасуна
|34
|39
|14
|Лас-Пальмас
|34
|37
|15
|Сельта
|34
|34
|16
|Райо Вальекано
|34
|34
|17
|Мальорка
|34
|32
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|34
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|34
|17