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Алавес - Жирона 10 Мая прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
10 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Алавес
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Жирона, которое состоится 10 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Жирона
Жирона
1 Испания вр Антонио Сивера
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
16 Испания зщ Рафа Марин
27 Испания зщ Хавьер Лопес
23 Уругвай пз Карлос Бенавидес
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
22 Испания нп Карлос Висенте
20 Аргентина нп Джулиано Симеоне
15 Испания нп Кике
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
25 Испания зщ Эрик Гарсия
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
23 Испания пз Иван Мартин
14 Испания пз Алеш Гарсия
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
8 Украина нп Виктор Цыганков
16 Бразилия нп Савио
9 Украина нп Артём Довбик
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Анхель Мичел
История личных встреч
18.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Жирона3 : 0Алавес
18.05.2019 Испания - Примера 38-й тур Алавес2 : 1Жирона
12.01.2019 Испания - Примера 19-й тур Жирона1 : 1Алавес
05.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Жирона2 : 1Алавес
31.10.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Алавес2 : 2Жирона
19.04.2018 Испания - Примера 33-й тур Алавес1 : 2Жирона
04.12.2017 Испания - Примера 14-й тур Жирона2 : 3Алавес
16.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 34-й тур Жирона1 : 0Алавес
14.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 13-й тур Алавес1 : 0Жирона
20.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Алавес0 : 3Жирона
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 0 : 1Алавес
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Алавес3 : 0
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Алавес2 : 0
14.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 2 : 0Алавес
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Алавес0 : 1
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Жирона4 : 2
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур 0 : 2Жирона
20.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Жирона4 : 1
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур 3 : 1Жирона
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Жирона3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Алавес» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3487
2
Лига чемпионов
Жирона3474
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3467
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3452
8 Валенсия3447
9 Вильярреал3445
10 Хетафе3443
11 Алавес3441
12 Севилья3441
13 Осасуна3439
14 Лас-Пальмас3437
15 Сельта3434
16 Райо Вальекано3434
17 Мальорка3432
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3421
20
Зона вылета
Альмерия3417

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