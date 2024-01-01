Швейцария - Норвегия 10 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17383
10 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Норвегия, которое состоится 10 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Норвегия
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Тобиас Юханссон
История личных встреч
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
|15.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|4 : 1
|07.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|0 : 3
|08.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 2-й тур
|4 : 3 ОТ
|12.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 6-й тур
|1 : 3
|05.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа F. 1-й тур
|2 : 3
|17.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа F. 2-й тур
|3 : 2
|20.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Группа A. 3-й тур
|4 : 5 ОТ
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 2
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 3
|02.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 1
|11.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 5
|10.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|5 : 2
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 1
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3 Б
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 2
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Норвегия
|0
|0
|7
|Австрия
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Германия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Словакия
|0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|6
|Франция
|0
|0
|7
|Казахстан
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Польша
|0
|0