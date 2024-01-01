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Швейцария - Норвегия 10 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17383
10 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Швейцария
Норвегия

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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Норвегия, которое состоится 10 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Норвегия
Главные тренеры
Швейцария Патрик Фишер
Швеция Тобиас Юханссон
История личных встреч
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 3Швейцария
15.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Швейцария4 : 1Норвегия
07.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Норвегия0 : 3Швейцария
08.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 2-й тур Норвегия4 : 3 ОТШвейцария
12.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 6-й тур Норвегия1 : 3Швейцария
05.05.2011 ЧМ-2011 Группа F. 1-й тур Швейцария2 : 3Норвегия
17.05.2010 ЧМ-2010 Группа F. 2-й тур Норвегия3 : 2Швейцария
20.02.2010 Олимпийские игры 2010 Группа A. 3-й тур Норвегия4 : 5 ОТШвейцария
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 1 : 2Швейцария
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария1 : 3
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 2 : 1Швейцария
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария3 : 5
10.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer 5 : 2Швейцария
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 1Норвегия
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3 БНорвегия
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 2
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 1Норвегия
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 1Норвегия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада00
2
1/4 финала
Финляндия00
3
1/4 финала
Швейцария00
4
1/4 финала
Чехия00
5 Дания00
6 Норвегия00
7 Австрия00
8
Зона вылета
Великобритания00
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
США00
2
1/4 финала
Германия00
3
1/4 финала
Швеция00
4
1/4 финала
Словакия00
5 Латвия00
6 Франция00
7 Казахстан00
8
Зона вылета
Польша00

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