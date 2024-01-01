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Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
29 Апреля 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 4-й матч
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Рик Токкет
История личных встреч
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Нэшвилл Предаторз1 : 2Ванкувер Кэнакс
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Ванкувер Кэнакс1 : 4Нэшвилл Предаторз
22.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Ванкувер Кэнакс4 : 2Нэшвилл Предаторз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5Ванкувер Кэнакс
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 2Нэшвилл Предаторз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Ванкувер Кэнакс
07.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3 БНэшвилл Предаторз
22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4 БВанкувер Кэнакс
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 БНэшвилл Предаторз
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2Ванкувер Кэнакс
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Нэшвилл Предаторз1 : 2Ванкувер Кэнакс
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Ванкувер Кэнакс1 : 4Нэшвилл Предаторз
22.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Ванкувер Кэнакс4 : 2Нэшвилл Предаторз
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нэшвилл Предаторз
14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 4
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Нэшвилл Предаторз1 : 2Ванкувер Кэнакс
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Ванкувер Кэнакс1 : 4Нэшвилл Предаторз
22.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Ванкувер Кэнакс4 : 2Нэшвилл Предаторз
19.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Ванкувер Кэнакс
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 27.0430.0402.0504.05
3
0
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 28.0401.0502.0504.05
2
1
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 28.0429.0401.0504.05
3
0
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 29.0401.0503.0505.05
3
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 28.0430.0402.0504.05
1
2
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 29.0401.0503.0505.05
2
1
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 28.0429.0401.0503.0505.05
0
2
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 29.0401.0503.0505.05
2
1

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