Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
29 Апреля 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 4-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Рик Токкет
История личных встреч
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|1 : 2
|24.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|1 : 4
|22.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|4 : 2
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|1 : 2
|24.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|1 : 4
|22.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|4 : 2
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|1 : 2
|24.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|1 : 4
|22.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|4 : 2
|19.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|5 : 3
|2 : 3
|27.04
|30.04
|02.05
|04.05
3
0
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|2 : 3
|2 : 4
|28.04
|01.05
|02.05
|04.05
2
1
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|3 : 2 ОТ
|3 : 5
|28.04
|29.04
|01.05
|04.05
3
0
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|4 : 3
|1 : 3
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
3
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|2 : 5
|6 : 2
|28.04
|30.04
|02.05
|04.05
1
2
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|1 : 4
|1 : 2
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
2
1
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|3 : 4
|1 : 3
|28.04
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
0
2
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|7 : 4
|4 : 5 ОТ
|1 : 6
|29.04
|01.05
|03.05
|05.05
2
1