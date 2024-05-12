ПСЖ - Тулуза 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Тулуза, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Тулуза
Тулуза
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|10
|нп
|Усман Дембеле
|50
|вр
|Гийом Ресте
|6
|зщ
|Логан Кошта
|25
|зщ
|Кевин Кебен
|23
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|37
|пз
|Янн Гбоу
|7
|нп
|Закария Абухляль
|9
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|03.01.2024
|Суперкубок Франции 2023
|Финал
|2 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 3
|25.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|31.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|24.11.2018
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|10.02.2018
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|20.08.2017
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|6 : 2
|19.02.2017
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|07.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|01.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|27.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 4
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|32
|61
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|32
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|32
|49
|7
|Лион
|32
|47
|8
|Ренн
|32
|45
|9
|Марсель
|31
|44
|10
|Реймс
|32
|41
|11
|Монпелье
|32
|40
|12
|Тулуза
|32
|40
|13
|Страсбург
|32
|36
|14
|Нант
|32
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|32
|25