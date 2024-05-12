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ПСЖ - Тулуза 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
ПСЖ
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Тулуза, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Тулуза
Тулуза
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
35БразилиязщЛукас Бералдо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
7ФранциянпКилиан Мбаппе
10ФранциянпУсман Дембеле
50ФранцияврГийом Ресте
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
25КамерунзщКевин Кебен
23МализщМусса Диарра
3ДаниязщМиккель Деслер
17ЧилизщГабриэль Суасо
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
4НидерландыпзСтейн Спирингс
37ФранцияпзЯнн Гбоу
7МарокконпЗакария Абухляль
9НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
03.01.2024Суперкубок Франции 2023ФиналПСЖ2 : 0Тулуза
19.08.2023Франция - Лига 12-й турТулуза1 : 1ПСЖ
04.02.2023Франция - Лига 122-й турПСЖ2 : 1Тулуза
31.08.2022Франция - Лига 15-й турТулуза0 : 3ПСЖ
25.08.2019Франция - Лига 13-й турПСЖ4 : 0Тулуза
31.03.2019Франция - Лига 130-й турТулуза0 : 1ПСЖ
24.11.2018Франция - Лига 114-й турПСЖ1 : 0Тулуза
10.02.2018Франция - Лига 125-й турТулуза0 : 1ПСЖ
20.08.2017Франция - Лига 13-й турПСЖ6 : 2Тулуза
19.02.2017Франция - Лига 126-й турПСЖ0 : 0Тулуза
07.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчПСЖ0 : 1
01.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матч1 : 0ПСЖ
27.04.2024Франция - Лига 131-й турПСЖ3 : 3
24.04.2024Франция - Лига 129-й тур1 : 4ПСЖ
21.04.2024Франция - Лига 130-й турПСЖ4 : 1
03.05.2024Франция - Лига 132-й турТулуза1 : 2
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 2Тулуза
21.04.2024Франция - Лига 130-й турТулуза2 : 2
13.04.2024Франция - Лига 129-й тур1 : 2Тулуза
07.04.2024Франция - Лига 128-й турТулуза0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3261
3
Лига чемпионов
Брест3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3255
5
Лига Европы
Ницца3254
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3249
7 Лион3247
8 Ренн3245
9 Марсель3144
10 Реймс3241
11 Монпелье3240
12 Тулуза3240
13 Страсбург3236
14 Нант3233
15 Гавр3332
16 Метц3229
17
Зона вылета
Лорьян3226
18
Зона вылета
Клермон3225

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