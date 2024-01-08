Каза Пия - Морейренсе 12 Мая прямая трансляция
12 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Морейренсе, которое состоится 12 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|3
|зщ
|Жоау Нунеш
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|21
|пз
|Теласко Сеговия
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|7
|пз
|Нуну Морейра
|80
|пз
|Pablo
|11
|нп
|Юки Сома
|22
|вр
|Кайо Секко
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|11
|пз
|Алан де Соуза
|19
|нп
|Жоау Камачу
|7
|нп
|Матеус Баррозо
|9
|нп
|Луис Нлаво
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|08.01.2024
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 4
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|4 : 3
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|08.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|03.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|33
|87
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|32
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|32
|66
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|32
|65
|5
|Витория Гимарайнш
|32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|49
|7
|Арока
|32
|46
|8
|Фамаликан
|33
|42
|9
|Фаренсе
|32
|37
|10
|Риу Аве
|33
|36
|11
|Каза Пия
|32
|35
|12
|Жил Висенте
|32
|33
|13
|Эшторил
|33
|33
|14
|Боавишта
|32
|31
|15
|Эштрела
|33
|30
|16
|Портимоненсе
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Визела
|33
|25
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|33
|23