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Каза Пия - Морейренсе 12 Мая прямая трансляция

12 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Каза Пия
Морейренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Морейренсе, которое состоится 12 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
33АнголаврРикарду Батишта
3ПортугалиязщЖоау Нунеш
19Босния и ГерцеговиназщНермин Золотич
2КамерунзщDuplexe Tchamba
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
16АнголапзБени Мукенди
21ВенесуэлапзТеласко Сеговия
5ПортугалияпзЛеонарду Лелу
7ПортугалияпзНуну Морейра
80Бразилияпз Pablo
11ЯпониянпЮки Сома
22БразилияврКайо Секко
76ПортугалиязщДиниш Пинту
44Бразилиязщ Marcelo
26Бразилиязщ Маракас
23НидерландызщГодфрид Фримпонг
88ПортугалияпзГонсалу Баптишта Франку
80ГанапзЛоуренс Офори
11БразилияпзАлан де Соуза
19ПортугалиянпЖоау Камачу
7БразилиянпМатеус Баррозо
9Экваториальная ГвинеянпЛуис Нлаво
Главные тренеры
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
ПортугалияРуй Гомеш Боргеш
История личных встреч
08.01.2024Португалия - Примейра16-й турМорейренсе1 : 4Каза Пия
05.05.2024Португалия - Примейра32-й тур4 : 3Каза Пия
27.04.2024Португалия - Примейра31-й турКаза Пия3 : 1
21.04.2024Португалия - Примейра30-й турКаза Пия1 : 2
14.04.2024Португалия - Примейра29-й тур2 : 2Каза Пия
08.04.2024Португалия - Примейра28-й турКаза Пия0 : 0
03.05.2024Португалия - Примейра32-й турМорейренсе1 : 0
28.04.2024Португалия - Примейра31-й тур0 : 2Морейренсе
20.04.2024Португалия - Примейра30-й турМорейренсе0 : 1
14.04.2024Португалия - Примейра29-й тур3 : 0Морейренсе
07.04.2024Португалия - Примейра28-й турМорейренсе2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3387
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3276
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3266
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3265
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3246
8 Фамаликан3342
9 Фаренсе3237
10 Риу Аве3336
11 Каза Пия3235
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3333
14 Боавишта3231
15 Эштрела3330
16 Портимоненсе3329
17
Зона вылета
Визела3325
18
Зона вылета
Шавиш3323

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