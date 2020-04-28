Порту - Спортинг 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
28 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|3
|зщ
|Пепе
|31
|зщ
|Отавио
|18
|зщ
|Венделл
|11
|зщ
|Пепе
|22
|пз
|Алан Варела
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|10
|нп
|Шику Консейсау
|9
|нп
|Мехди Тареми
|12
|вр
|Франко Израэль
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Рубен Аморим
История личных встреч
|18.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|28.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|21.04.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|02.03.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|11.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|11.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|27.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|19.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|16.04.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 4
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|80
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|30
|57
|6
|Арока
|31
|45
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|30
|36
|9
|Каза Пия
|31
|35
|10
|Риу Аве
|31
|32
|11
|Жил Висенте
|31
|32
|12
|Фаренсе
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|30
|30
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|31
|22