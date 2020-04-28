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Порту - Спортинг 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
28 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Порту
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
14 Португалия вр Клаудиу Рамуш
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
3 Португалия зщ Пепе
31 Бразилия зщ Отавио
18 Бразилия зщ Венделл
11 Бразилия зщ Пепе
22 Аргентина пз Алан Варела
16 Испания пз Нико Гонсалес
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
10 Португалия нп Шику Консейсау
9 Иран нп Мехди Тареми
12 Уругвай вр Франко Израэль
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
11 Португалия пз Нуну Сантуш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
18.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Спортинг2 : 0Порту
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Спортинг1 : 2Порту
28.01.2023 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг0 : 2Порту
20.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Порту3 : 0Спортинг
21.04.2022 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту1 : 0Спортинг
02.03.2022 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг1 : 2Порту
11.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Порту2 : 2Спортинг
11.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Спортинг1 : 1Порту
27.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Порту0 : 0Спортинг
19.01.2021 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Спортинг2 : 1Порту
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 2Порту
17.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 1
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Порту2 : 2
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Порту1 : 2
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 0 : 1Порту
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг3 : 0
16.04.2024 Португалия - Примейра 20-й тур 0 : 1Спортинг
12.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 4Спортинг
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Спортинг2 : 1
02.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч 2 : 2Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3080
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3057
6 Арока3145
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан3036
9 Каза Пия3135
10 Риу Аве3132
11 Жил Висенте3132
12 Фаренсе3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил3030
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе3028
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3122

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