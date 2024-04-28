Марсель - Ланс 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
28 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ланс, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Ланс
Ланс
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|6
|пз
|Улиссес Гарсия
|27
|пз
|Жордан Верету
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|11
|пз
|Амин Арит
|20
|пз
|Хоакин Корреа
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|2
|пз
|Рубен Агилар
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|18
|пз
|Анди Диуф
|10
|пз
|Давид Кошта
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Франк Эз
История личных встреч
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|22.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 3
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 2
|20.01.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|22.03.2015
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 4
|02.11.2014
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|25.10.2011
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 0
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|05.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|30
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Марсель
|30
|41
|9
|Лион
|30
|41
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|31
|37
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|30
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22