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Марсель - Ланс 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
28 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Марсель
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Ланс, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Ланс
Ланс
16ИспанияврПау Лопес
7ФранциязщЖонатан Клосс
4ФранциязщСамуэль Жиго
5АргентиназщЛеонардо Балерди
6ШвейцарияпзУлиссес Гарсия
27ФранцияпзЖордан Верету
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
11МароккопзАмин Арит
20АргентинапзХоакин Корреа
29СенегалнпИлиман Ндиайе
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
30ФранцияврБрис Самба
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
3КолумбиязщДейвер Мачадо
2ФранцияпзРубен Агилар
29ПольшапзПшемыслав Франковски
23ФранцияпзНейл Эль-Айнауи
18ФранцияпзАнди Диуф
10ПортугалияпзДавид Кошта
7ФранциянпФлорьян Сотока
9ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
12.11.2023Франция - Лига 112-й турЛанс1 : 0Марсель
06.05.2023Франция - Лига 134-й турЛанс2 : 1Марсель
22.10.2022Франция - Лига 112-й турМарсель0 : 1Ланс
22.01.2022Франция - Лига 122-й турЛанс0 : 2Марсель
26.09.2021Франция - Лига 18-й турМарсель2 : 3Ланс
03.02.2021Франция - Лига 123-й турЛанс2 : 2Марсель
20.01.2021Франция - Лига 19-й турМарсель0 : 1Ланс
22.03.2015Франция - Лига 130-й турЛанс0 : 4Марсель
02.11.2014Франция - Лига 112-й турМарсель2 : 1Ланс
25.10.2011Франция - Кубок лиги1/8 финалаМарсель4 : 0Ланс
24.04.2024Франция - Лига 129-й турМарсель2 : 2
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур2 : 2Марсель
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матчМарсель1 : 0 4 : 2
11.04.2024Лига Европы1/4 финала. 1-й матч2 : 1Марсель
05.04.2024Франция - Лига 128-й тур3 : 1Марсель
20.04.2024Франция - Лига 130-й турЛанс1 : 0
12.04.2024Франция - Лига 129-й тур2 : 1Ланс
06.04.2024Франция - Лига 128-й турЛанс1 : 1
29.03.2024Франция - Лига 127-й тур2 : 1Ланс
16.03.2024Франция - Лига 126-й турЛанс1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3069
2
Лига чемпионов
Монако3058
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3052
5
Лига Европы
Ницца3048
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Марсель3041
9 Лион3041
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3137
13 Страсбург3036
14 Нант3132
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян3026
18
Зона вылета
Клермон3022

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