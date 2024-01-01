23:01 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 мая
Суббота 11 мая
Свернуть список

Милан - Кальяри 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
11 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Милан
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Кальяри, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Кальяри
Кальяри
57 Италия вр Марко Спортьелло
2 Италия зщ Давиде Калабрия
46 Италия зщ Маттео Габбиа
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
80 США пз Юнус Муса
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер
11 США нп Кристиан Пулишич
9 Франция нп Оливье Жиру
10 Португалия нп Рафаэл Леау
22 Италия вр Симоне Скуффет
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
4 Италия зщ Альберто Доссена
33 Словакия зщ Адам Оберт
25 Гана пз Ибраим Сулемана
14 Италия пз Алессандро Дейола
8 Уругвай пз Наитан Нандес
19 Италия пз Гаэтано Ористанио
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
61 Узбекистан нп Эльдор Шомуродов
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
02.01.2024 Кубок Италии 1/8 финала Милан4 : 1Кальяри
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Кальяри1 : 3Милан
19.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри0 : 1Милан
29.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Милан4 : 1Кальяри
16.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Милан0 : 0Кальяри
18.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Кальяри0 : 2Милан
01.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Милан3 : 0Кальяри
11.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Кальяри0 : 2Милан
10.02.2019 Италия - Серия А 23-й тур Милан3 : 0Кальяри
16.09.2018 Италия - Серия А 4-й тур Кальяри1 : 1Милан
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Милан3 : 3
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 0Милан
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 2
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1Милан
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 3 : 3Милан
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Кальяри1 : 1
29.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 3 : 0Кальяри
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Кальяри2 : 2
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 2 : 2Кальяри
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Кальяри2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3589
2
Лига чемпионов
Милан3571
3
Лига чемпионов
Ювентус3566
4
Лига чемпионов
Болонья3564
5
Лига чемпионов
Аталанта3460
6
Лига Европы
Рома3560
7
Лига Европы
Лацио3556
8
Квалификация Лиги конференций
Наполи3551
9 Фиорентина3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3543
13 Лечче3537
14 Верона3534
15 Кальяри3533
16 Фрозиноне3532
17 Эмполи3532
18
Зона вылета
Удинезе3530
19
Зона вылета
Сассуоло3529
20
Зона вылета
Салернитана3515

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close