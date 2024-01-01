Милан - Кальяри 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
11 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Кальяри, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Кальяри
Кальяри
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|33
|зщ
|Адам Оберт
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|8
|пз
|Наитан Нандес
|19
|пз
|Гаэтано Ористанио
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|61
|нп
|Эльдор Шомуродов
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|02.01.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|18.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|11.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 0
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 3
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|29.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|35
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|66
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|35
|64
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|34
|60
| 6
Лига Европы
|Рома
|35
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|35
|56
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|35
|51
|9
|Фиорентина
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|35
|43
|13
|Лечче
|35
|37
|14
|Верона
|35
|34
|15
|Кальяри
|35
|33
|16
|Фрозиноне
|35
|32
|17
|Эмполи
|35
|32
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|35
|30
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|35
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|35
|15