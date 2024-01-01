Франция - Казахстан 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
11 Мая 2024 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Казахстан, которое состоится 11 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Казахстан
Главные тренеры
|Филипп Бозон
|Галым Баубекович Мамбеталиев
История личных встреч
|15.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|2 : 1
|06.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. 2-й тур
|6 : 3
|18.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа G. 3-й тур
|3 : 5
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|9 : 0
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 0
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 3
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3 ОТ
|03.05.2024
|1XBET Qazaqstan Hockey Open
|Qazaqstan Hockey Open
|4 : 5 ОТ
|02.05.2024
|1XBET Qazaqstan Hockey Open
|Qazaqstan Hockey Open
|0 : 1
|17.12.2023
|Кубок Первого канала
|Кубок Первого канала
|5 : 2
|16.12.2023
|Кубок Первого канала
|Кубок Первого канала
|3 : 1
|14.12.2023
|Кубок Первого канала
|Кубок Первого канала
|6 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Франция — Казахстан. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 13:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|7
|Великобритания
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Норвегия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Латвия
|0
|0
|5
|Франция
|0
|0
|6
|Казахстан
|0
|0
|7
|Польша
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Словакия
|1
|0