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Франция - Казахстан 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
11 Мая 2024 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Франция
Казахстан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Казахстан, которое состоится 11 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Казахстан
Главные тренеры
Франция Филипп Бозон
Казахстан Галым Баубекович Мамбеталиев
История личных встреч
15.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Франция2 : 1Казахстан
06.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 2-й тур Франция6 : 3Казахстан
18.05.2010 ЧМ-2010 Группа G. 3-й тур Казахстан3 : 5Франция
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 0Франция
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 9 : 0Франция
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 0Франция
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 3Франция
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция2 : 3 ОТ
03.05.2024 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан4 : 5 ОТ
02.05.2024 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан0 : 1
17.12.2023 Кубок Первого канала Кубок Первого канала 5 : 2Казахстан
16.12.2023 Кубок Первого канала Кубок Первого канала Казахстан3 : 1
14.12.2023 Кубок Первого канала Кубок Первого канала 6 : 2Казахстан
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Франция — Казахстан. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 13:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада00
3
1/4 финала
Финляндия00
4
1/4 финала
Чехия00
5 Дания00
6 Австрия00
7 Великобритания00
8
Зона вылета
Норвегия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
США00
3
1/4 финала
Швеция00
4
1/4 финала
Латвия00
5 Франция00
6 Казахстан00
7 Польша00
8
Зона вылета
Словакия10

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