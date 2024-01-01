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Бетис - Севилья 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
28 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Бетис
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Севилья, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Севилья
Севилья
13ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
6АргентиназщХерман Песселья
28МароккозщШади Риад
3ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
4СШАпзДжонни Кардозо
18ИспанияпзПабло Форнальс
22Испанияпз Иско
10ИспаниянпАйосе Перес
11ДР КонгонпСедрик Бакамбу
13НорвегияврЭрьян Нюланд
16ИспаниязщХесус Навас
22ФранциязщЛуак Баде
4ИспаниязщСерхио Рамос
2ИспаниязщКике Салас
19АргентиназщМаркос Акунья
24ФранцияпзБубакари Сумаре
20ИспанияпзИсаак Ромеро
7Испаниянп Сусо
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
12.11.2023Испания - Примера13-й турСевилья1 : 1Бетис
21.05.2023Испания - Примера35-й турСевилья0 : 0Бетис
06.11.2022Испания - Примера13-й турБетис1 : 1Севилья
27.02.2022Испания - Примера26-й турСевилья2 : 1Бетис
16.01.2022Кубок Испании1/8 финалаБетис2 : 1Севилья
07.11.2021Испания - Примера13-й турБетис0 : 2Севилья
14.03.2021Испания - Примера27-й турСевилья1 : 0Бетис
02.01.2021Испания - Примера17-й турБетис1 : 1Севилья
11.06.2020Испания - Примера28-й турСевилья2 : 0Бетис
10.11.2019Испания - Примера13-й турБетис1 : 2Севилья
20.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 2Бетис
12.04.2024Испания - Примера31-й турБетис2 : 1
31.03.2024Испания - Примера30-й тур3 : 2Бетис
17.03.2024Испания - Примера29-й тур2 : 0Бетис
10.03.2024Испания - Примера28-й турБетис2 : 3
22.04.2024Испания - Примера32-й турСевилья2 : 1
14.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 2Севилья
30.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 1Севилья
17.03.2024Испания - Примера29-й турСевилья1 : 2
11.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 2Севилья
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Бетис» — «Севилья». Начало андалусийского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3384
2
Лига чемпионов
Жирона3371
3
Лига чемпионов
Барселона3270
4
Лига чемпионов
Атлетико М3261
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3351
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Хетафе3343
10 Вильярреал3242
11 Осасуна3239
12 Алавес3338
13 Севилья3237
14 Лас-Пальмас3337
15 Райо Вальекано3234
16 Мальорка3231
17 Сельта3331
18
Зона вылета
Кадис3225
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3314

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