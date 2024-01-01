Бетис - Севилья 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
28 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Севилья, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Айосе Перес
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|2
|зщ
|Кике Салас
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|20
|пз
|Исаак Ромеро
|7
|нп
|Сусо
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|11.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|11.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Бетис» — «Севилья». Начало андалусийского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|33
|84
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|33
|71
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|70
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|33
|51
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Хетафе
|33
|43
|10
|Вильярреал
|32
|42
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Алавес
|33
|38
|13
|Севилья
|32
|37
|14
|Лас-Пальмас
|33
|37
|15
|Райо Вальекано
|32
|34
|16
|Мальорка
|32
|31
|17
|Сельта
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|33
|14