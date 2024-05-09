Ибрагимович одобрил кандидатуру Шешко для «Милана»

Дата публикации: 09-05-2024

Златан Ибрагимович, являющийся советником «Милана», согласовал трансфер Беньямина Шешко, права на которого принадлежат «РБ Лейпциг». Информацию опубликовал ресурс «La Gazzetta dello Sport».



Контракт словенского нападающего с «быками» действует до июня 2028 года. При этом в соглашении с 20-летним футболистом есть условие по отступным, согласно которому сумма выкупа Шешко составляет около 70 млн евро. В «Милане» уверены, что клубу удастся оформить переход словенца.



Интерес к центрфорварду также проявляет «Челси».



В сезоне 2023/2024 Шешко появлялся на поле в составе «Лейпцига» в 40 встречах, отметившись в них 16 забитыми мячами и 2 ассистами. Рыночный ценник на представителя сборной Словении составляет 40 млн евро (по версии сайта «Transfermarkt»).