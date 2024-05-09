Ибрагимович одобрил кандидатуру Шешко для «Милана»
Златан Ибрагимович, являющийся советником «Милана», согласовал трансфер Беньямина Шешко, права на которого принадлежат «РБ Лейпциг». Информацию опубликовал ресурс «La Gazzetta dello Sport».
Контракт словенского нападающего с «быками» действует до июня 2028 года. При этом в соглашении с 20-летним футболистом есть условие по отступным, согласно которому сумма выкупа Шешко составляет около 70 млн евро. В «Милане» уверены, что клубу удастся оформить переход словенца.
Интерес к центрфорварду также проявляет «Челси».
В сезоне 2023/2024 Шешко появлялся на поле в составе «Лейпцига» в 40 встречах, отметившись в них 16 забитыми мячами и 2 ассистами. Рыночный ценник на представителя сборной Словении составляет 40 млн евро (по версии сайта «Transfermarkt»).