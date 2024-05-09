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Агент Дарвина Нуньеса предложил услуги уругвайца «Барселоне»

Дата публикации: 09-05-2024

Футбольный агент Жорже Мендеш, который ведет дела форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, хочет трудоустроить своего клиента в «Барселону». Об этом сообщается на страницах портала Sport.es.

По данным источника, Мендеш предложил каталонцам рассмотреть вариант с трансфером уругвайского футболиста в случае ухода из команды летом Роберта Левандовски.

Сам Нуньес горит желанием сменить клубную прописку, поскольку он не сумел адаптироваться к жизни в Англии. Ранее нападающий уже выступал в Испании в составе «Альмерии» (сезон 2019/2020).

Отметим, «Ливерпуль» выкупил права на нападающего у «Бенфики» в 2022 году за довольно внушительную сумму – 85 миллионов евро.

В текущей кампании в активе уругвайца 52 поединка за команду Юргена Клоппа во всех турнирах. В них он отличился 18 забитыми мячами и 13 голевыми пасами.

Трудовой договор Нуньеса с «мерсисайдцами» в силе до 30.06.2028. Рыночный ценник на 24-летнего бомбардира составляет 70 млн евро.

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