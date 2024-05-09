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«Байер» установил рекорд Европы по количеству матчей без поражений

Дата публикации: 09-05-2024

Леверкузенский «Байер», ставший настоящей сенсацией этого сезона, продолжает творить чудеса. В ответной встрече 1/2 финала Лиги Европы новоиспеченный чемпион Германии в компенсированное арбитром время вырвал ничью у «Ромы» (2:2) и вышел в финал турнира за счет выездной победы в Риме (2:0).

Таким образом, команда Хаби Алонсо продлила свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 49 поединков подряд.

Это самая длинная серия в истории европейского футбола. На счету «аптекарей» 41 победа и восемь ничьих.

До этого обладателем рекорда была «Бенфика» – 48 матчей подряд без поражений еще в далеких 1963-1965 годах. За ней следовали «Динамо» (Загреб) и «Риека» – по 45.

В финале Лиги Европы «чёрно-красные» сыграют против прошедшей «Марсель» «Аталанты» Алексея Миранчука.

Источник – «WhoScored».

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