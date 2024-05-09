«Челси» положил глаз на форварда «Брайтона»

Дата публикации: 09-05-2024

Молодой нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон находится на радаре у «Челси».



Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, менеджеры лондонского клуба пребывают в восторге от игры Фергюсона и рассматривают возможность его подписания в ближайшее трансферное окно.



Помимо «аристократов» в услугах 19-летнего ирландца заинтересованы «Арсенал», «МЮ» и «Бавария».



Напомним, ранее сообщалось, что в «Брайтоне» надеются выручить с продажи центрфорварда не менее 100 000 000 евро.



В сезоне-2023/24 Фергюсон поучаствовал в 27 матчах АПЛ (15 раз в стартовом составе), забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает футболиста в € 60 млн.