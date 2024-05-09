Киммих ждет предложения от «Барселоны»

Дата публикации: 09-05-2024

Йозуа Киммих ожидает предложения от «Барселоны» и готов продолжить карьеру в испанской команде. По данным журналиста Феррана Корреаса, хавбек «Баварии» хочет выступать под руководством Хави.



Ранее в СМИ появилась информация, что у Киммиха есть сомнения относительно перехода в каталонский клуб в летнее межсезонье.



В «Баварию» футболист перебрался в июле 2015 года из «Штуттгарта». Сумма трансфера составила 8,5 млн евро.



Трудовые отношения 29-летнего полузащитника с мюнхенцами рассчитаны до середины 2025 года. В нынешнем сезоне Киммих провел за «Баварию» 40 поединков, в которых отметился 2 голами и 10 результативными пасами. Трансферный ценник на опорника составляет 60 000 000 евро («Transfermarkt»).