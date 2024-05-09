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«Наполи» готов продать Кварацхелию за сумму в € 120-130 млн

Дата публикации: 09-05-2024

СМИ озвучили сумму компенсации, за которую «Наполи» отпустит Хвичу Кварацхелию в другой клуб.

«Corriere dello Sport» утверждает, что президент «партенопейцев» Аурелио Де Лаурентис не хочет терять одного из ключевых игроков команды, однако даст добро на трансфер 23-летнего вингера, если будущий работодатель Хвичи сможет заплатить за него 120-130 млн евро.

По слухам, Кварацхелию хотят видеть в «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Барселоне».

Футболист оказался в «Наполи» летом 2022 года, после перехода из «Динамо» (Батуми) за € 13,3 млн. С тех пор он был задействован в 85-ти официальных матчах (24 гола / 26 ассистов).

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