«Наполи» готов продать Кварацхелию за сумму в € 120-130 млн

Дата публикации: 09-05-2024

СМИ озвучили сумму компенсации, за которую «Наполи» отпустит Хвичу Кварацхелию в другой клуб.



«Corriere dello Sport» утверждает, что президент «партенопейцев» Аурелио Де Лаурентис не хочет терять одного из ключевых игроков команды, однако даст добро на трансфер 23-летнего вингера, если будущий работодатель Хвичи сможет заплатить за него 120-130 млн евро.



По слухам, Кварацхелию хотят видеть в «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Барселоне».



Футболист оказался в «Наполи» летом 2022 года, после перехода из «Динамо» (Батуми) за € 13,3 млн. С тех пор он был задействован в 85-ти официальных матчах (24 гола / 26 ассистов).