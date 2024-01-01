Фиорентина - Сассуоло 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
28 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Сассуоло, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Сассуоло
Сассуоло
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|22
|зщ
|Марко Фараони
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|16
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|8
|пз
|Максим Лопес
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|72
|пз
|Антонин Барак
|11
|нп
|Нанитамо Иконе
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|43
|зщ
|Джош Дойг
|6
|пз
|Урош Рачич
|24
|пз
|Даниэль Болока
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|11
|пз
|Недим Байрами
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|02.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|1 : 3
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 1
|26.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 3
|05.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|86
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|33
|62
| 5
Лига Европы
|Рома
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|54
|7
|Лацио
|33
|52
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Фиорентина
|32
|47
|10
|Торино
|33
|46
|11
|Монца
|34
|44
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|33
|31
|17
|Эмполи
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|33
|28
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|33
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15