03:27 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 28 апреля
Свернуть список

Фиорентина - Сассуоло 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
28 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Фиорентина
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Сассуоло, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Сассуоло
Сассуоло
1 Италия вр Пьетро Терраччано
22 Италия зщ Марко Фараони
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
16 Италия зщ Лука Раньери
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
8 Франция пз Максим Лопес
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
72 Чехия пз Антонин Барак
11 Франция нп Нанитамо Иконе
7 Италия нп Риккардо Соттиль
99 Кот-д'Ивуар нп Кристиан Куаме
47 Италия вр Андреа Консильи
22 Германия зщ Йереми Тольян
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
13 Италия зщ Джанмарко Феррари
43 Шотландия зщ Джош Дойг
6 Сербия пз Урош Рачич
24 Италия пз Даниэль Болока
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
11 Албания пз Недим Байрами
92 Франция нп Грегоре Дефрель
9 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
06.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Сассуоло1 : 0Фиорентина
02.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Сассуоло1 : 3Фиорентина
07.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Фиорентина2 : 1Сассуоло
26.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Сассуоло2 : 1Фиорентина
19.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина2 : 2Сассуоло
17.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Сассуоло3 : 1Фиорентина
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Фиорентина1 : 1Сассуоло
01.07.2020 Италия - Серия А 29-й тур Фиорентина1 : 3Сассуоло
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 2Фиорентина
29.04.2019 Италия - Серия А 34-й тур Фиорентина0 : 1Сассуоло
24.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч 4 : 1Фиорентина
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 2Фиорентина
18.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Фиорентина2 : 0 ДВ
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Фиорентина1 : 1
11.04.2024 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч 0 : 0Фиорентина
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Сассуоло0 : 3
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Сассуоло3 : 3
05.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 2 : 2Сассуоло
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Сассуоло1 : 1
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 1 : 0Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3386
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3362
5
Лига Европы
Рома3358
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3444
12 Дженоа3339
13 Лечче3436
14 Кальяри3332
15 Фрозиноне3431
16 Верона3331
17 Эмполи3331
18
Зона вылета
Удинезе3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3415

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close