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Балтика - ЦСКА 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
28 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Балтика
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - ЦСКА, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
16.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Балтика
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Балтика0 : 1ЦСКА
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
24.09.2008 Кубок России 1/8 финала ЦСКА1 : 0Балтика
27.06.2007 Кубок России 1/16 финала Балтика0 : 1ЦСКА
09.09.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 24-й тур ЦСКА2 : 0Балтика
23.05.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 9-й тур Балтика1 : 1ЦСКА
04.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 30-й тур Балтика1 : 1ЦСКА
14.06.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 13-й тур ЦСКА1 : 1Балтика
19.10.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 32-й тур Балтика2 : 1ЦСКА
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 0 : 0Балтика
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 3 : 2Балтика
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Балтика2 : 1
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Балтика3 : 1
16.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Балтика
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 2 : 4ЦСКА
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур ЦСКА0 : 0
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур ЦСКА1 : 2
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур ЦСКА3 : 1
16.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Балтика
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Балтика» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2550
2 Краснодар2549
3 Динамо М2544
4 Локомотив М2541
5 Крылья Советов2539
6 Спартак М2539
7 ЦСКА2538
8 Ростов2537
9 Рубин2536
10 Пари Нижний Новгород2528
11 Факел2526
12 Ахмат2526
13 Оренбург2526
14 Урал2524
15
Зона вылета
Балтика2523
16
Зона вылета
Сочи2519

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