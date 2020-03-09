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Кадис - Атлетико 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
09 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Кадис
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Атлетико М, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Атлетико М
Мадрид
1 Аргентина вр Херемьяс Ледесма
22 Испания зщ Хорхе Мере
5 Испания зщ Виктор Чуст
20 Испания зщ Исаак Карселен
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
12 Мали пз Роминиг Куаме
4 Испания пз Рубен Алькарас
27 Испания пз Роберт Наварро
25 Уругвай нп Макси Гомес
9 Испания нп Хуанми
7 Испания нп Рубен Собрино
13 Словения вр Ян Облак
4 Бразилия зщ Габриэл Паулиста
22 Испания зщ Марио Эрмосо
20 Бельгия пз Аксель Витсель
14 Испания пз Маркос Льоренте
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Сауль Ньигес
9 Нидерланды нп Мемфис Депай
19 Испания нп Альваро Мората
12 Бразилия нп Самуэл Лино
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур Атлетико М3 : 2Кадис
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Атлетико М5 : 1Кадис
29.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Кадис3 : 2Атлетико М
04.08.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Кадис1 : 4Атлетико М
11.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Атлетико М2 : 1Кадис
28.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Кадис1 : 4Атлетико М
04.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Кадис1 : 1 4 : 2Атлетико М
31.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Кадис2 : 4Атлетико М
07.11.2020 Испания - Примера 9-й тур Атлетико М4 : 0Кадис
12.08.2016 Товарищеские матчи (клубы) - 2016 Август 2016 Кадис1 : 1 3 : 2Атлетико М
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 1 : 1Кадис
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Кадис2 : 2
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 2 : 0Кадис
09.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Кадис0 : 2
04.02.2024 Испания - Примера 23-й тур 0 : 0Кадис
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М2 : 1
29.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч 3 : 0Атлетико М
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 2 : 2Атлетико М
20.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Атлетико М
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Атлетико М5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2766
2
Лига чемпионов
Жирона2759
3
Лига чемпионов
Барселона2758
4
Лига чемпионов
Атлетико М2755
5
Лига Европы
Атлетик Б2750
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2742
7 Реал Сосьедад2740
8 Лас-Пальмас2737
9 Валенсия2637
10 Осасуна2736
11 Хетафе2735
12 Вильярреал2732
13 Алавес2729
14 Мальорка2727
15 Севилья2727
16 Райо Вальекано2726
17 Сельта2724
18
Зона вылета
Кадис2719
19
Зона вылета
Гранада2614
20
Зона вылета
Альмерия279

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