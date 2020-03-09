Кадис - Атлетико 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
09 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Атлетико М, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|22
|зщ
|Хорхе Мере
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|12
|пз
|Роминиг Куаме
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|27
|пз
|Роберт Наварро
|25
|нп
|Макси Гомес
|9
|нп
|Хуанми
|7
|нп
|Рубен Собрино
|13
|вр
|Ян Облак
|4
|зщ
|Габриэл Паулиста
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|9
|нп
|Мемфис Депай
|19
|нп
|Альваро Мората
|12
|нп
|Самуэл Лино
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 2
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|5 : 1
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 2
|04.08.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|11.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 4
|04.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 1 4 : 2
|31.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 4
|07.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|12.08.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Август 2016
|1 : 1 3 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 0
|09.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 2
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|20.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|66
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|58
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|42
|7
|Реал Сосьедад
|27
|40
|8
|Лас-Пальмас
|27
|37
|9
|Валенсия
|26
|37
|10
|Осасуна
|27
|36
|11
|Хетафе
|27
|35
|12
|Вильярреал
|27
|32
|13
|Алавес
|27
|29
|14
|Мальорка
|27
|27
|15
|Севилья
|27
|27
|16
|Райо Вальекано
|27
|26
|17
|Сельта
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|27
|19
| 19
Зона вылета
|Гранада
|26
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|27
|9