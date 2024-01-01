Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
09 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк, которое состоится 09 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Главные тренеры
|Абдулла Авчи
История личных встреч
|29.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 0
|22.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|4 : 1
|28.12.2022
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|4 : 1
|15.04.2022
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|0 : 2
|24.04.2021
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|2 : 0
|03.01.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|1 : 2
|04.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|3 : 1
|25.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 2
|12.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 0
|04.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|2 : 0
|04.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 0
|02.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Галатасарай
|29
|78
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|28
|73
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Трабзонспор
|28
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|28
|46
|5
|Касымпаша
|28
|40
|6
|Ризеспор
|29
|39
|7
|Истанбул Башакшехир
|28
|39
|8
|Антальяспор
|28
|38
|9
|Сивасспор
|28
|38
|10
|Адана Демирспор
|28
|35
|11
|Кайсериспор
|28
|35
|12
|Аланьяспор
|28
|33
|13
|Самсунспор
|28
|33
|14
|Коньяспор
|28
|31
|15
|Анкарагюджю
|28
|30
|16
|Хатайспор
|28
|29
| 17
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|28
|29
| 18
Зона вылета
|Газиантеп
|28
|28
| 19
Зона вылета
|Пендикспор
|28
|26
| 20
Зона вылета
|Истанбулспор
|28
|13