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Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
09 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 29-й тур
Трабзонспор
Фатих Карагюмрюк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк, которое состоится 09 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Главные тренеры
Турция Абдулла Авчи
История личных встреч
29.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 0Трабзонспор
22.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур Трабзонспор4 : 1Фатих Карагюмрюк
28.12.2022 Турция - Суперлига 16-й тур Фатих Карагюмрюк4 : 1Трабзонспор
15.04.2022 Турция - Суперлига 33-й тур Трабзонспор1 : 1Фатих Карагюмрюк
28.11.2021 Турция - Суперлига 14-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 2Трабзонспор
24.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Трабзонспор2 : 0Фатих Карагюмрюк
03.01.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 2Трабзонспор
04.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур 3 : 1Трабзонспор
25.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор1 : 0
18.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур 0 : 2Трабзонспор
12.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Трабзонспор2 : 0
04.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур 2 : 0Трабзонспор
04.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур 1 : 0Фатих Карагюмрюк
25.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 1
16.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур 1 : 1Фатих Карагюмрюк
10.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Фатих Карагюмрюк2 : 0
02.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур 3 : 1Фатих Карагюмрюк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Галатасарай2978
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2873
3
Квалификация Лиги Европы
Трабзонспор2846
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2846
5 Касымпаша2840
6 Ризеспор2939
7 Истанбул Башакшехир2839
8 Антальяспор2838
9 Сивасспор2838
10 Адана Демирспор2835
11 Кайсериспор2835
12 Аланьяспор2833
13 Самсунспор2833
14 Коньяспор2831
15 Анкарагюджю2830
16 Хатайспор2829
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2829
18
Зона вылета
Газиантеп2828
19
Зона вылета
Пендикспор2826
20
Зона вылета
Истанбулспор2813

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