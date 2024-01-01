01:19 ()
Онлайн трансляции
Пятница 08 марта
Суббота 09 марта
Свернуть список

Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Харрикейнз 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
09 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 09 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Трэвис Грин (и.о.)
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
11.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 0 ОТНью-Джерси Дэвилз
26.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2Нью-Джерси Дэвилз
12.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТНью-Джерси Дэвилз
10.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 4-й матч Нью-Джерси Дэвилз1 : 6Каролина Харрикейнз
07.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 3-й матч Нью-Джерси Дэвилз8 : 4Каролина Харрикейнз
06.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз6 : 1Нью-Джерси Дэвилз
04.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
13.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 0Каролина Харрикейнз
11.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 5Нью-Джерси Дэвилз
01.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 5 БКаролина Харрикейнз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1
06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7Нью-Джерси Дэвилз
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 5
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Каролина Харрикейнз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Каролина Харрикейнз
26.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БКаролина Харрикейнз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6490
2 Бостон Брюинз6589
3 Нью-Йорк Рейнджерс6284
4 Каролина Харрикейнз6280
5 Торонто Мэйпл Лифс6380
6 Филадельфия Флайерз6474
7 Детройт Ред Уингз6272
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6472
9 Нью-Йорк Айлендерс6270
10 Вашингтон Кэпиталз6167
11 Нью-Джерси Дэвилз6366
12 Питтсбург Пингвинз6164
13 Баффало Сэйбрз6463
14 Монреаль Канадиенс6358
15 Оттава Сенаторз6154
16 Коламбус Блю Джекетс6354
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6589
2 Даллас Старз6485
3 Виннипег Джетс6183
4 Колорадо Эвеланш6483
5 Эдмонтон Ойлерз6178
6 Лос-Анджелес Кингз6275
7 Нэшвилл Предаторз6475
8 Вегас Голден Найтс6373
9 Калгари Флэймз6267
10 Сиэтл Кракен6267
11 Сент-Луис Блюз6367
12 Миннесота Уайлд6366
13 Аризона Койотс6355
14 Анахайм Дакс6249
15 Сан-Хосе Шаркс6237
16 Чикаго Блэкхоукс6337

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close