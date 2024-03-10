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Алания - Сокол 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Алания
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Сокол, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Сокол0 : 0Алания
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 3 : 0Алания
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 0Алания
02.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Алания
27.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Алания1 : 1
20.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Алания1 : 4
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Сокол1 : 0
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Сокол1 : 3
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 0Сокол
13.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Сокол0 : 3
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур 2 : 0Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Акрон2238
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2138
4
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2137
5 Тюмень2135
6 Родина2234
7 Алания2132
8 Нефтехимик2230
9 Енисей2227
10 Торпедо М2127
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2125
14 Ленинградец2124
15 Сокол2123
16
Зона вылета
Кубань2120
17
Зона вылета
Волгарь2220
18
Зона вылета
Черноморец2118

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