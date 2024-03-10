Алания - Сокол 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Сокол, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Евгений Игоревич Калешин
|Евгений Игоревич Калешин
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 0
|02.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|27.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 1
|20.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 4
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 3
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|13.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|22
|42
| 2
Повышение
|Акрон
|22
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|21
|38
| 4
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|21
|37
|5
|Тюмень
|21
|35
|6
|Родина
|22
|34
|7
|Алания
|21
|32
|8
|Нефтехимик
|22
|30
|9
|Енисей
|22
|27
|10
|Торпедо М
|21
|27
|11
|Шинник
|22
|27
|12
|КАМАЗ
|22
|26
|13
|СКА-Хабаровск
|21
|25
|14
|Ленинградец
|21
|24
|15
|Сокол
|21
|23
| 16
Зона вылета
|Кубань
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|22
|20
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|21
|18