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Астон Вилла - Тоттенхэм 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
10 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 10 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
17 Франция зщ Клеман Лангле
14 Испания зщ Пау Торрес
15 Испания зщ Алекс Морено
7 Шотландия пз Джон Макгинн
6 Бразилия пз Дуглас Луис
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
31 Ямайка нп Леон Бэйли
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
38 Италия зщ Дестини Удоджи
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
8 Мали пз Ив Биссума
21 Швеция пз Деян Кулушевски
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
16 Германия пз Тимо Вернер
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Астон Вилла2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.01.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Астон Вилла
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла0 : 4Тоттенхэм Хотспур
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Астон Вилла
19.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
21.03.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Астон Вилла0 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла2 : 3Тоттенхэм Хотспур
10.08.2019 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Астон Вилла
08.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Астон Вилла
07.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 0 : 0Астон Вилла
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 2 : 3Астон Вилла
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла4 : 2
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Астон Вилла
11.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла1 : 2
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
31.01.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2763
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2762
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2755
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2650
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2742
8 Вулверхэмптон2841
9 Ньюкасл Юнайтед2740
10 Брайтон энд Хоув Альбион2739
11 Челси2636
12 Фулхэм2835
13 Борнмут2732
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2826
16 Эвертон2825
17 Ноттингем Форест2724
18
Зона вылета
Лутон Таун2721
19
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814
20
Зона вылета
Бёрнли2713

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