Астон Вилла - Тоттенхэм 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
10 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 10 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|17
|зщ
|Клеман Лангле
|14
|зщ
|Пау Торрес
|15
|зщ
|Алекс Морено
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|8
|пз
|Ив Биссума
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|16
|пз
|Тимо Вернер
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|01.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 4
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|16.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|08.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|31.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|62
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|42
|8
|Вулверхэмптон
|28
|41
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|40
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|39
|11
|Челси
|26
|36
|12
|Фулхэм
|28
|35
|13
|Борнмут
|27
|32
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|28
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|27
|21
| 19
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|13