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Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Ноттингем Форест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Камерун пз Карлос Балеба
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
14 Англия пз Адам Лаллана
31 Испания нп Ансу Фати
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
32 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
40 Бразилия зщ Мурилло
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
22 Англия пз Райан Йейтс
16 Аргентина пз Николас Домингес
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция пз Энтони Эланга
27 Бельгия нп Дивок Ориги
9 Нигерия нп Тайво Авонийи
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ноттингем Форест
04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ноттингем Форест3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ноттингем Форест
11.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ноттингем Форест1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Ноттингем Форест
07.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Ноттингем Форест
27.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Ноттингем Форест0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
18.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур 0 : 5Брайтон энд Хоув Альбион
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест0 : 1
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 4 : 2Ноттингем Форест
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ноттингем Форест2 : 0
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2763
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2762
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2755
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2650
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2742
8 Вулверхэмптон2841
9 Ньюкасл Юнайтед2740
10 Брайтон энд Хоув Альбион2739
11 Челси2636
12 Фулхэм2835
13 Борнмут2732
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2826
16 Эвертон2825
17 Ноттингем Форест2724
18
Зона вылета
Лутон Таун2721
19
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814
20
Зона вылета
Бёрнли2713

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