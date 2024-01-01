Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|24
|пз
|Симон Адингра
|14
|пз
|Адам Лаллана
|31
|нп
|Ансу Фати
|28
|нп
|Эван Фергюсон
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|32
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|40
|зщ
|Мурилло
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|22
|пз
|Райан Йейтс
|16
|пз
|Николас Домингес
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
|27
|нп
|Дивок Ориги
|9
|нп
|Тайво Авонийи
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Нуну Эшпириту Санту
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
|18.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|04.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 0
|12.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|11.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 2
|07.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|07.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 3
|27.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|62
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|42
|8
|Вулверхэмптон
|28
|41
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|40
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|39
|11
|Челси
|26
|36
|12
|Фулхэм
|28
|35
|13
|Борнмут
|27
|32
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|28
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|27
|21
| 19
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|13