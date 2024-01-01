Алавес - Райо Вальекано 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
10 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Райо Вальекано, которое состоится 10 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|6
|пз
|Андер Гевара
|23
|пз
|Карлос Бенавидес
|18
|пз
|Хон Альдалур
|22
|нп
|Карлос Висенте
|32
|нп
|Саму Омородион
|11
|нп
|Луис Риоха
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|12
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|15
|пз
|Мигель Крешпу да Силва
|17
|пз
|Унай Лопес
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|22
|нп
|Рауль де Томас
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 0
|28.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|22.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 5
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 3
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|26.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|05.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|66
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|28
|43
|7
|Бетис
|27
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Лас-Пальмас
|27
|37
|10
|Осасуна
|28
|36
|11
|Хетафе
|28
|35
|12
|Вильярреал
|27
|32
|13
|Алавес
|27
|29
|14
|Мальорка
|28
|27
|15
|Севилья
|27
|27
|16
|Райо Вальекано
|27
|26
|17
|Сельта
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|27
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|27
|9