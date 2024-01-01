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Алавес - Райо Вальекано 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
10 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Алавес
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Райо Вальекано, которое состоится 10 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврАнтонио Сивера
2ИспаниязщАндони Горосабель
5МароккозщАбделькадир Абкар
16ИспаниязщРафа Марин
27ИспаниязщХавьер Лопес
6ИспанияпзАндер Гевара
23УругвайпзКарлос Бенавидес
18ИспанияпзХон Альдалур
22ИспаниянпКарлос Висенте
32ИспаниянпСаму Омородион
11ИспаниянпЛуис Риоха
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
5ИспаниязщАридане Эрнандес
24ФранциязщФлорьян Лежён
12УругвайзщЛуис Эспино
23ИспанияпзОскар Мартин
15ПортугалияпзМигель Крешпу да Силва
17ИспанияпзУнай Лопес
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
22ИспаниянпРауль де Томас
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияФрансиско Родригес
История личных встреч
15.09.2023Испания - Примера5-й турРайо Вальекано2 : 0Алавес
16.04.2022Испания - Примера32-й турАлавес1 : 0Райо Вальекано
18.12.2021Испания - Примера18-й турРайо Вальекано2 : 0Алавес
28.01.2019Испания - Примера21-й турАлавес0 : 1Райо Вальекано
22.09.2018Испания - Примера5-й турРайо Вальекано1 : 5Алавес
04.03.2024Испания - Примера27-й тур1 : 0Алавес
24.02.2024Испания - Примера26-й турАлавес1 : 1
18.02.2024Испания - Примера25-й тур0 : 0Алавес
10.02.2024Испания - Примера24-й турАлавес1 : 1
03.02.2024Испания - Примера23-й турАлавес1 : 3
02.03.2024Испания - Примера27-й турРайо Вальекано1 : 1
26.02.2024Испания - Примера26-й тур3 : 0Райо Вальекано
18.02.2024Испания - Примера25-й турРайо Вальекано1 : 1
11.02.2024Испания - Примера24-й тур2 : 1Райо Вальекано
05.02.2024Испания - Примера23-й турРайо Вальекано1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2766
2
Лига чемпионов
Жирона2862
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2750
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2843
7 Бетис2742
8 Валенсия2740
9 Лас-Пальмас2737
10 Осасуна2836
11 Хетафе2835
12 Вильярреал2732
13 Алавес2729
14 Мальорка2827
15 Севилья2727
16 Райо Вальекано2726
17 Сельта2724
18
Зона вылета
Кадис2822
19
Зона вылета
Гранада2714
20
Зона вылета
Альмерия279

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