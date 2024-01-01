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Кайзерслаутерн - Оснабрюк 10 Марта прямая трансляция

10 Марта 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур
Кайзерслаутерн
Оснабрюк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Оснабрюк, которое состоится 10 Марта 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Оснабрюк
Оснабрюк
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Оснабрюк2 : 2Кайзерслаутерн
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 0 : 3Кайзерслаутерн
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Кайзерслаутерн0 : 4
18.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 1Кайзерслаутерн
10.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Кайзерслаутерн1 : 2
04.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 1Кайзерслаутерн
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 2Оснабрюк
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Оснабрюк1 : 0
18.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 3 : 1Оснабрюк
11.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Оснабрюк0 : 0
03.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 2Оснабрюк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2448
2
Повышение
Хольштайн2546
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2541
4 Фортуна2540
5 Ганновер-962539
6 Падерборн 072539
7 Гройтер Фюрт2438
8 Нюрнберг2536
9 Карлсруэ2535
10 Герта2434
11 Эльверсберг2432
12 Магдебург2531
13 Веен2531
14 Шальке-042530
15 Кайзерслаутерн2425
16 Ганза Р2525
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2524
18
Зона вылета
Оснабрюк2418

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