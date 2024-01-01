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Аль-Иттихад - Аль-Хиляль 12 Марта прямая трансляция

12 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 2-й матч
Аль-Иттихад
2-й тайм, 73'
0 : 1
Аль-Хиляль

  • 10'
    Луис Фелипе
  • 24'
    Салех Аль-Амри
  • 35'
    Ахмед Аль-Гамди
  • 55'
    Султан Аль-Фархан
0'
45'
90'
  • 37'
    Сальман Аль-Фаридж
  • 61'
    0:1
    Ясир Аль-Шахрани
  • 68'
    Сергей Милинкович-Савич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Хиляль, которое состоится 12 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1Саудовская АравияврАбдулла Аль-Маюф
5ИталиязщЛуис Фелипе
37Саудовская АравиязщФаваз Аль-Сагур
66'
33Саудовская АравиязщМадалла Аль-Олаян
26ЕгипетзщАхмед Хегази
17Саудовская АравияпзМарван Аль-Сахафи
27КанадапзАхмед Аль-Гамди
65'
16Саудовская АравияпзФейсал Аль-Гамди
8Бразилияпз Фабиньо
15'
90Бразилиянп Ромариньо
99МарокконпАбдерразак Хамдалла
6Саудовская АравияпзСултан Аль-Фархан
15'
52Саудовская АравиянпТалал Хаджи
65'
12Саудовская АравиязщЗакария Аль-Хавсави
66'
21Саудовская АравияврМохаммед Аль-Оваис
12Саудовская АравиязщЯсир Аль-Шахрани
5Саудовская АравиязщАли Аль-Булайхи
3СенегалзщКалиду Кулибали
66Саудовская АравиязщСауд Абдулхамид
29Саудовская АравияпзСалем Аль-Давсари
22СербияпзСергей Милинкович-Савич
8ПортугалияпзРубен Невеш
7Саудовская АравияпзСальман Аль-Фаридж
54'
77Бразилиянп Малком
9СербиянпАлександр Митрович
14Саудовская АравиянпАбдулла Аль-Хамдан
54'
Запасные
35Саудовская АравияврМохаммед Аль-Махаснех
4Саудовская АравиязщОмар Хавсави
15Саудовская АравиязщХасан Кадеш
25Саудовская АравиязщСувайлем Аль-Менхали
29Саудовская АравияпзФархах Аль-Шамрани
77Саудовская АравиянпСалех Аль-Амри
40Саудовская АравияврАхмад Абу-Расин
17Саудовская АравияврМохаммед Аль-Рубайе
2Саудовская АравиязщМохаммед Аль-Бурайк
4Саудовская АравиязщХалифа Аль-Давсари
70Саудовская АравиязщМохаммед Джахфали
16Саудовская АравияпзНассер Аль-Давсари
26Саудовская АравияпзАбдулела Аль-Мальки
28Саудовская АравияпзМохаммед Канно
56Саудовская АравияпзМохаммед Аль-Кахтани
11Саудовская АравиянпСалех Аль-Шехри
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Жезуш
История личных встреч
05.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Хиляль2 : 0Аль-Иттихад
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
01.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 5-й тур Аль-Иттихад3 : 4Аль-Хиляль
05.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов 1/4 финала Аль-Иттихад1 : 3Аль-Хиляль
17.09.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 1-й матч Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
27.08.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 2-й матч Аль-Иттихад0 : 0Аль-Хиляль
08.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Аль-Иттихад2 : 1
05.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Хиляль2 : 0Аль-Иттихад
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
26.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур Аль-Иттихад2 : 1
22.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Иттихад2 : 1
08.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур 1 : 3Аль-Хиляль
05.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Хиляль2 : 0Аль-Иттихад
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
26.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур 0 : 2Аль-Хиляль
22.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Хиляль3 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
2 : 3 2 : 4
Чонбук Хёндэ Моторс
Пхохан Стилерс
2 : 0 1 : 1
Бангкок Юнайтед
Иокогама Ф. Маринос
2 : 2 1 : 0 ДВ
Насаф
Аль-Айн
0 : 0 2 : 1
Команда12
Аль-Фейха
Аль-Наср
0 : 1 2 : 0
Ульсан Хёндэ
Ванфоре Кофу
3 : 0 1 : 2
Навбахор
Аль-Иттихад
0 : 0 2 : 1
Сепахан
Аль-Хиляль
1 : 3 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Аль-Айн
Аль-Наср
1 : 0 4 : 3 1 : 3
Чонбук Хёндэ Моторс
Ульсан Хёндэ
1 : 1 1 : 0
Команда12
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
2 : 0 12.03
Шаньдун Тайшань
Иокогама Ф. Маринос
1 : 2 13.03

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