Аль-Иттихад - Аль-Хиляль 12 Марта прямая трансляция
12 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 2-й матч
2-й тайм, 73'
0 : 1
- 10'Луис Фелипе
- 24'Салех Аль-Амри
- 35'Ахмед Аль-Гамди
- 55'Султан Аль-Фархан
0'
45'
90'
- 37'Сальман Аль-Фаридж
- 61'0:1Ясир Аль-Шахрани
- 68'Сергей Милинкович-Савич
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Хиляль, которое состоится 12 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК - 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
|1
|вр
|Абдулла Аль-Маюф
|5
|зщ
|Луис Фелипе
|37
|зщ
|Фаваз Аль-Сагур
66'
|33
|зщ
|Мадалла Аль-Олаян
|26
|зщ
|Ахмед Хегази
|17
|пз
|Марван Аль-Сахафи
|27
|пз
|Ахмед Аль-Гамди
65'
|16
|пз
|Фейсал Аль-Гамди
|8
|пз
|Фабиньо
15'
|90
|нп
|Ромариньо
|99
|нп
|Абдерразак Хамдалла
|6
|пз
|Султан Аль-Фархан
15'
|52
|нп
|Талал Хаджи
65'
|12
|зщ
|Закария Аль-Хавсави
66'
|21
|вр
|Мохаммед Аль-Оваис
|12
|зщ
|Ясир Аль-Шахрани
|5
|зщ
|Али Аль-Булайхи
|3
|зщ
|Калиду Кулибали
|66
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|29
|пз
|Салем Аль-Давсари
|22
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|8
|пз
|Рубен Невеш
|7
|пз
|Сальман Аль-Фаридж
54'
|77
|нп
|Малком
|9
|нп
|Александр Митрович
|14
|нп
|Абдулла Аль-Хамдан
54'
Запасные
|35
|вр
|Мохаммед Аль-Махаснех
|4
|зщ
|Омар Хавсави
|15
|зщ
|Хасан Кадеш
|25
|зщ
|Сувайлем Аль-Менхали
|29
|пз
|Фархах Аль-Шамрани
|77
|нп
|Салех Аль-Амри
|40
|вр
|Ахмад Абу-Расин
|17
|вр
|Мохаммед Аль-Рубайе
|2
|зщ
|Мохаммед Аль-Бурайк
|4
|зщ
|Халифа Аль-Давсари
|70
|зщ
|Мохаммед Джахфали
|16
|пз
|Нассер Аль-Давсари
|26
|пз
|Абдулела Аль-Мальки
|28
|пз
|Мохаммед Канно
|56
|пз
|Мохаммед Аль-Кахтани
|11
|нп
|Салех Аль-Шехри
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|05.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|01.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|5-й тур
|3 : 4
|05.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/4 финала
|1 : 3
|17.09.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|27.08.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|08.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|2 : 1
|05.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|26.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|2 : 1
|22.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|08.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 3
|05.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|26.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|21-й тур
|0 : 2
|22.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
|2 : 3
|2 : 4
| Чонбук Хёндэ Моторс
Пхохан Стилерс
|2 : 0
|1 : 1
| Бангкок Юнайтед
Иокогама Ф. Маринос
|2 : 2
|1 : 0 ДВ
| Насаф
Аль-Айн
|0 : 0
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Аль-Фейха
Аль-Наср
|0 : 1
|2 : 0
| Ульсан Хёндэ
Ванфоре Кофу
|3 : 0
|1 : 2
| Навбахор
Аль-Иттихад
|0 : 0
|2 : 1
| Сепахан
Аль-Хиляль
|1 : 3
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Аль-Айн
Аль-Наср
|1 : 0
|4 : 3 1 : 3
| Чонбук Хёндэ Моторс
Ульсан Хёндэ
|1 : 1
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
|2 : 0
|12.03
| Шаньдун Тайшань
Иокогама Ф. Маринос
|1 : 2
|13.03