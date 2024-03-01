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Ипсвич Таун - Шеффилд Уэнсдей 16 Марта прямая трансляция

16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Ипсвич Таун
Шеффилд Уэнсдей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1Ипсвич Таун
02.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турИпсвич Таун0 : 1Шеффилд Уэнсдей
25.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турШеффилд Уэнсдей2 : 1Ипсвич Таун
06.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Ипсвич Таун
22.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турИпсвич Таун2 : 2Шеффилд Уэнсдей
29.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турИпсвич Таун0 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.11.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Ипсвич Таун
16.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турШеффилд Уэнсдей1 : 1Ипсвич Таун
15.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турИпсвич Таун2 : 1Шеффилд Уэнсдей
10.02.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турИпсвич Таун2 : 1Шеффилд Уэнсдей
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й тур2 : 1Ипсвич Таун
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турИпсвич Таун3 : 2
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й тур0 : 2Ипсвич Таун
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турИпсвич Таун3 : 1
20.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турИпсвич Таун4 : 3
08.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турШеффилд Уэнсдей0 : 2
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турШеффилд Уэнсдей1 : 0
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й тур0 : 1Шеффилд Уэнсдей
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турШеффилд Уэнсдей2 : 1
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й тур0 : 2Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Лидс Юнайтед3779
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3778
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3763
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3758
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Мидлсбро3753
10 Престон Норт Энд3653
11 Кардифф Сити3753
12 Сандерленд3747
13 Бристоль Сити3747
14 Уотфорд3745
15 Суонси Сити3743
16 Миллуолл3743
17 Плимут Аргайл3741
18 Блэкберн Роверс3741
19 Сток Сити3741
20 Куинз Парк Рейнджерс3739
21 Бирмингем Сити3739
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3738
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3738
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3719

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