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Райо Вальекано - Бетис 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
17 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Райо Вальекано
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Бетис, которое состоится 17 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Бетис
Севилья
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
5ИспаниязщАридане Эрнандес
24ФранциязщФлорьян Лежён
12УругвайзщЛуис Эспино
23ИспанияпзОскар Мартин
21СенегалпзПате Сисс
8АргентинапзОскар Трехо
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
22ИспаниянпРауль де Томас
13ПортугалияврРуй Силва
6АргентиназщХерман Песселья
28МароккозщШади Риад
3ИспаниязщХуан Миранда
4СШАпзДжонни Кардозо
5АргентинапзГвидо Родригес
18ИспанияпзПабло Форнальс
8ФранцияпзНабиль Фекир
24ИспаниянпАйтор Руибаль
10ИспаниянпАйосе Перес
12БразилиянпВиллиан Жозе
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Родригес
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
02.09.2023Испания - Примера4-й турБетис1 : 0Райо Вальекано
15.05.2023Испания - Примера34-й турБетис3 : 1Райо Вальекано
08.01.2023Испания - Примера16-й турРайо Вальекано1 : 2Бетис
03.03.2022Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчБетис1 : 1Райо Вальекано
09.02.2022Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчРайо Вальекано1 : 2Бетис
09.01.2022Испания - Примера20-й турРайо Вальекано1 : 1Бетис
24.10.2021Испания - Примера10-й турБетис3 : 2Райо Вальекано
23.01.2020Кубок Испании1/16 финалаРайо Вальекано2 : 2 4 : 2Бетис
31.03.2019Испания - Примера29-й турРайо Вальекано1 : 1Бетис
09.12.2018Испания - Примера15-й турБетис2 : 0Райо Вальекано
10.03.2024Испания - Примера28-й тур1 : 0Райо Вальекано
02.03.2024Испания - Примера27-й турРайо Вальекано1 : 1
26.02.2024Испания - Примера26-й тур3 : 0Райо Вальекано
18.02.2024Испания - Примера25-й турРайо Вальекано1 : 1
11.02.2024Испания - Примера24-й тур2 : 1Райо Вальекано
10.03.2024Испания - Примера28-й турБетис2 : 3
03.03.2024Испания - Примера27-й тур2 : 1Бетис
25.02.2024Испания - Примера26-й турБетис3 : 1
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч1 : 1Бетис
18.02.2024Испания - Примера25-й турБетис0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Жирона2962
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2853
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2842
8 Валенсия2740
9 Хетафе2938
10 Лас-Пальмас2837
11 Осасуна2936
12 Вильярреал2835
13 Алавес2832
14 Мальорка2930
15 Севилья2828
16 Райо Вальекано2826
17 Сельта2824
18
Зона вылета
Кадис2922
19
Зона вылета
Гранада2814
20
Зона вылета
Альмерия2810

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