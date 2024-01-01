Райо Вальекано - Бетис 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
17 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Бетис, которое состоится 17 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|12
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|21
|пз
|Пате Сисс
|8
|пз
|Оскар Трехо
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|22
|нп
|Рауль де Томас
|13
|вр
|Руй Силва
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|8
|пз
|Набиль Фекир
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|15.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|03.03.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|09.02.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|3 : 2
|23.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 2
|31.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|09.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|26.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|28
|53
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|28
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Хетафе
|29
|38
|10
|Лас-Пальмас
|28
|37
|11
|Осасуна
|29
|36
|12
|Вильярреал
|28
|35
|13
|Алавес
|28
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Севилья
|28
|28
|16
|Райо Вальекано
|28
|26
|17
|Сельта
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|28
|10