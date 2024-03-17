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Брест - Лилль 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
17 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Брест
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лилль, которое состоится 17 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Лилль
Лилль
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщБрэдли Локо
8ФранцияпзУго Маньетти
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
45ФранцияпзМахди Камара
26ФранцияпзМатиас Лаж
10ФранциянпРомен дель Кастильо
7УругвайнпМартин Сатриано
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
15ФранциязщЛени Йоро
18ФранциязщБафоде Диаките
31Бразилиязщ Исмаили
21ФранцияпзБенжамен Андре
6АлжирпзНабиль Бенталеб
8АнглияпзАнхель Гомес
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
22.10.2023Франция - Лига 19-й турЛилль1 : 0Брест
24.02.2023Франция - Лига 125-й турЛилль2 : 1Брест
11.01.2023Франция - Лига 118-й турБрест0 : 0Лилль
22.01.2022Франция - Лига 122-й турБрест2 : 0Лилль
23.10.2021Франция - Лига 111-й турЛилль1 : 1Брест
14.02.2021Франция - Лига 125-й турЛилль0 : 0Брест
08.11.2020Франция - Лига 110-й турБрест3 : 2Лилль
06.12.2019Франция - Лига 117-й турЛилль1 : 0Брест
31.03.2013Франция - Лига 130-й турБрест1 : 2Лилль
10.11.2012Франция - Лига 112-й турЛилль1 : 0Брест
09.03.2024Франция - Лига 125-й тур1 : 0Брест
03.03.2024Франция - Лига 124-й турБрест1 : 0
24.02.2024Франция - Лига 123-й тур0 : 3Брест
18.02.2024Франция - Лига 122-й турБрест1 : 0
11.02.2024Франция - Лига 121-й тур1 : 1Брест
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчЛилль1 : 1
10.03.2024Франция - Лига 125-й турЛилль2 : 2
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матч0 : 3Лилль
02.03.2024Франция - Лига 124-й тур0 : 1Лилль
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур3 : 1Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2556
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2545
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2542
5
Лига Европы
Ланс2542
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2539
8 Ренн2536
9 Реймс2535
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2527
14 Монпелье2526
15 Лорьян2525
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2523
18
Зона вылета
Клермон2517

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