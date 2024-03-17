Брест - Лилль 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
17 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лилль, которое состоится 17 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Лилль
Лилль
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|45
|пз
|Махди Камара
|26
|пз
|Матиас Лаж
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|7
|нп
|Мартин Сатриано
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|15
|зщ
|Лени Йоро
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Анхель Гомес
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|24.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 2
|06.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|31.03.2013
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|10.11.2012
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|25
|45
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Ланс
|25
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|25
|39
|8
|Ренн
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|35
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|25
|27
|14
|Монпелье
|25
|26
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|25
|17