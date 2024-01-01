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Калгари Флэймз - Вашингтон Кэпиталз 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
19 Марта 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 19 Марта 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 БКалгари Флэймз
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2Вашингтон Кэпиталз
25.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 0Калгари Флэймз
09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5Вашингтон Кэпиталз
23.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТКалгари Флэймз
04.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 2Калгари Флэймз
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 5Вашингтон Кэпиталз
02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Калгари Флэймз
27.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4 БВашингтон Кэпиталз
21.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Калгари Флэймз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 1
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 6
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Калгари Флэймз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Калгари Флэймз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Вашингтон Кэпиталз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Вашингтон Кэпиталз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз6995
2 Нью-Йорк Рейнджерс6894
3 Флорида Пантерз6894
4 Каролина Харрикейнз6890
5 Торонто Мэйпл Лифс6685
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6778
7 Филадельфия Флайерз6876
8 Детройт Ред Уингз6874
9 Вашингтон Кэпиталз6673
10 Нью-Йорк Айлендерс6773
11 Питтсбург Пингвинз6769
12 Баффало Сэйбрз6869
13 Нью-Джерси Дэвилз6868
14 Монреаль Канадиенс6761
15 Оттава Сенаторз6660
16 Коламбус Блю Джекетс6857
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6892
2 Виннипег Джетс6791
3 Колорадо Эвеланш6891
4 Даллас Старз6991
5 Эдмонтон Ойлерз6584
6 Нэшвилл Предаторз6882
7 Лос-Анджелес Кингз6779
8 Вегас Голден Найтс6779
9 Сент-Луис Блюз6875
10 Миннесота Уайлд6874
11 Калгари Флэймз6771
12 Сиэтл Кракен6668
13 Аризона Койотс6861
14 Анахайм Дакс6849
15 Чикаго Блэкхоукс6843
16 Сан-Хосе Шаркс6739

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