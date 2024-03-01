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Ирландия - Бельгия 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Ирландия
Бельгия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Бельгия, которое состоится 23 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирландия
Бельгия
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
История личных встреч
26.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Ирландия2 : 2Бельгия
18.06.2016ЧЕ-2016 - финальный раундГруппа EБельгия3 : 0Ирландия
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиИрландия1 : 1
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 9-й тур1 : 0Ирландия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й тур0 : 4Ирландия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й турИрландия0 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й турИрландия1 : 2
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й турБельгия5 : 0
15.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиБельгия1 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й турБельгия1 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й тур2 : 3Бельгия
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й турБельгия5 : 0

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