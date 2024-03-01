Ирландия - Бельгия 23 Марта прямая трансляция
23 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Бельгия, которое состоится 23 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирландия
Бельгия
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|26.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|18.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа E
|3 : 0
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|1 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 4
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|5 : 0
|15.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|1 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|2 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|5 : 0