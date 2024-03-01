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Торпедо М - Кубань 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Торпедо М
Кубань

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Кубань, которое состоится 23 Марта 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
РоссияОлег Георгиевич Кононов
РоссияВадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турКубань2 : 1Торпедо М
21.05.2022ФНЛ - Первый дивизион38-й турТорпедо М2 : 2Кубань
10.07.2021ФНЛ - Первый дивизион1-й турКубань1 : 2Торпедо М
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й тур2 : 0Торпедо М
11.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турТорпедо М0 : 0
02.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й тур1 : 0Торпедо М
22.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20242 : 1Торпедо М
08.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20244 : 0Торпедо М
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й тур1 : 0Кубань
10.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турКубань0 : 0
02.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й турКубань0 : 2
25.11.2023Россия - Мелбет Первая лига20-й тур1 : 3Кубань
19.11.2023Россия - Мелбет Первая лига19-й турКубань1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2342
2
Повышение
Акрон2341
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2340
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2340
5 Родина2337
6 Алания2336
7 Тюмень2336
8 Нефтехимик2333
9 Енисей2330
10 КАМАЗ2329
11 СКА-Хабаровск2328
12 Торпедо М2328
13 Шинник2327
14 Черноморец2324
15 Ленинградец2324
16
Зона вылета
Сокол2324
17
Зона вылета
Кубань2321
18
Зона вылета
Волгарь2321

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