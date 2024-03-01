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Колорадо Эвеланш - Питтсбург Пингвинз 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
24 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Питтсбург Пингвинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 24 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
США Майк Салливан
История личных встреч
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 0Колорадо Эвеланш
23.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 5Питтсбург Пингвинз
08.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 1 ОТКолорадо Эвеланш
06.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 6Колорадо Эвеланш
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2Питтсбург Пингвинз
11.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
17.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТКолорадо Эвеланш
05.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3Колорадо Эвеланш
29.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 3Питтсбург Пингвинз
19.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Питтсбург Пингвинз
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 1
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Колорадо Эвеланш
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Колорадо Эвеланш
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Питтсбург Пингвинз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Питтсбург Пингвинз
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 7
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7297
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Каролина Харрикейнз7195
4 Флорида Пантерз6994
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7181
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6977
10 Нью-Йорк Айлендерс7075
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6969
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс7058
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Колорадо Эвеланш7095
3 Даллас Старз7195
4 Виннипег Джетс7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6969
13 Аризона Койотс7063
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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