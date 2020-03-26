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Венгрия - Косово 26 Марта прямая трансляция

26 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Венгрия
Косово

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Косово, которое состоится 26 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Косово
Главные тренеры
ГерманияФранко Фода
История личных встреч
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиВенгрия1 : 0
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й турВенгрия3 : 1
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й тур2 : 2Венгрия
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й тур2 : 2Венгрия
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й турВенгрия2 : 1
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Косово
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й турКосово0 : 1
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 1Косово
12.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й турКосово1 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й тур0 : 3Косово

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