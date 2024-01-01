Барселона - Лас-Пальмас 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
30 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Лас-Пальмас, которое состоится 30 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|8
|пз
|Максимо Перроне
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|2
|нп
|Марвин Парк
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|9
|нп
|Сандро Рамирес
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|04.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|01.03.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|01.10.2017
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 0
|14.05.2017
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|14.01.2017
|Испания - Примера
|18-й тур
|5 : 0
|20.02.2016
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|26.09.2015
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 3
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Барселона» — «Лас-Пальмас». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|29
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|29
|42
|8
|Валенсия
|28
|40
|9
|Вильярреал
|29
|38
|10
|Хетафе
|29
|38
|11
|Лас-Пальмас
|29
|37
|12
|Осасуна
|29
|36
|13
|Алавес
|29
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Райо Вальекано
|29
|29
|16
|Севилья
|29
|28
|17
|Сельта
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кадис
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|29
|13