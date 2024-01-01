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Барселона - Лас-Пальмас 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
30 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Барселона
Лас-Пальмас

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Лас-Пальмас, которое состоится 30 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
33ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
23ФранциязщЖюль Кунде
2ПортугалиязщЖоау Канселу
20ИспаниязщСерхи Роберто
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
27ИспаниянпЛамин Ямал
9ПольшанпРоберт Левандовски
14ПортугалиянпЖоау Феликс
13ИспанияврАльваро Вальес
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
5ИспанияпзХавьер Муньос
8АргентинапзМаксимо Перроне
20ИспанияпзКирьян Родригес
2ИспаниянпМарвин Парк
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
9ИспаниянпСандро Рамирес
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
04.01.2024Испания - Примера19-й турЛас-Пальмас1 : 2Барселона
01.03.2018Испания - Примера26-й турЛас-Пальмас1 : 1Барселона
01.10.2017Испания - Примера7-й турБарселона3 : 0Лас-Пальмас
14.05.2017Испания - Примера37-й турЛас-Пальмас1 : 4Барселона
14.01.2017Испания - Примера18-й турБарселона5 : 0Лас-Пальмас
20.02.2016Испания - Примера25-й турЛас-Пальмас1 : 2Барселона
26.09.2015Испания - Примера6-й турБарселона2 : 1Лас-Пальмас
17.03.2024Испания - Примера29-й тур0 : 3Барселона
12.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБарселона3 : 1
08.03.2024Испания - Примера28-й турБарселона1 : 0
03.03.2024Испания - Примера27-й тур0 : 0Барселона
24.02.2024Испания - Примера26-й турБарселона4 : 0
17.03.2024Испания - Примера29-й турЛас-Пальмас0 : 1
10.03.2024Испания - Примера28-й турЛас-Пальмас0 : 2
02.03.2024Испания - Примера27-й тур3 : 3Лас-Пальмас
25.02.2024Испания - Примера26-й турЛас-Пальмас1 : 1
17.02.2024Испания - Примера25-й тур5 : 0Лас-Пальмас
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Барселона» — «Лас-Пальмас». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Барселона2964
3
Лига чемпионов
Жирона2962
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2956
5
Лига Европы
Атлетико М2955
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2942
8 Валенсия2840
9 Вильярреал2938
10 Хетафе2938
11 Лас-Пальмас2937
12 Осасуна2936
13 Алавес2932
14 Мальорка2930
15 Райо Вальекано2929
16 Севилья2928
17 Сельта2927
18
Зона вылета
Кадис2922
19
Зона вылета
Гранада2814
20
Зона вылета
Альмерия2913

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