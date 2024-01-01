РБ Лейпциг - Майнц 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Майнц, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|7
|пз
|Дани Ольмо
|44
|пз
|Кевин Кампль
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|20
|пз
|Хави Симонс
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|17
|нп
|Луа Опенда
|27
|вр
|Робин Центнер
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|19
|зщ
|Антони Каси
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|18
|пз
|Надим Амири
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Марко Розе
|Бо Свенссон
История личных встреч
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|4 : 1
|15.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|24.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 5
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|8 : 0
|03.05.2019
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|15.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|26
|70
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|26
|56
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|50
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|26
|40
|7
|Аугсбург
|26
|35
|8
|Хоффенхайм
|26
|33
|9
|Фрайбург
|26
|33
|10
|Вердер
|26
|30
|11
|Хайденхайм
|26
|29
|12
|Боруссия М
|26
|28
|13
|Унион
|26
|28
|14
|Вольфсбург
|26
|25
|15
|Бохум
|26
|25
|16
|Майнц
|26
|19
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|26
|18
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|26
|13