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РБ Лейпциг - Майнц 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
30 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
РБ Лейпциг
Майнц

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Майнц, которое состоится 30 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Майнц
Майнц
1ВенгрияврПетер Гулачи
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
7ИспанияпзДани Ольмо
44СловенияпзКевин Кампль
24АвстрияпзКсавер Шлагер
20НидерландыпзХави Симонс
30СловениянпБеньямин Шешко
17БельгиянпЛуа Опенда
27ГерманияврРобин Центнер
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
3НидерландызщСепп ван ден Берг
19ФранциязщАнтони Каси
30ШвейцариязщСильван Видмер
2АвстриязщФилипп Мвене
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
18ГерманияпзНадим Амири
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
43ГерманиянпБраян Груда
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турМайнц2 : 0РБ Лейпциг
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турРБ Лейпциг0 : 3Майнц
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турМайнц1 : 1РБ Лейпциг
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турРБ Лейпциг4 : 1Майнц
15.08.2021Германия - Бундеслига1-й турМайнц1 : 0РБ Лейпциг
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турМайнц3 : 2РБ Лейпциг
20.09.2020Германия - Бундеслига1-й турРБ Лейпциг3 : 1Майнц
24.05.2020Германия - Бундеслига27-й турМайнц0 : 5РБ Лейпциг
02.11.2019Германия - Бундеслига10-й турРБ Лейпциг8 : 0Майнц
03.05.2019Германия - Бундеслига32-й турМайнц3 : 3РБ Лейпциг
15.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур1 : 5РБ Лейпциг
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турРБ Лейпциг2 : 0
06.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 1РБ Лейпциг
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур1 : 4РБ Лейпциг
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 1РБ Лейпциг
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турМайнц2 : 0
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур8 : 1Майнц
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турМайнц1 : 1
23.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 1Майнц
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турМайнц1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2670
2
Лига чемпионов
Бавария2660
3
Лига чемпионов
Штутгарт2656
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2650
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2649
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2640
7 Аугсбург2635
8 Хоффенхайм2633
9 Фрайбург2633
10 Вердер2630
11 Хайденхайм2629
12 Боруссия М2628
13 Унион2628
14 Вольфсбург2625
15 Бохум2625
16 Майнц2619
17
Зона вылета
Кёльн2618
18
Зона вылета
Дармштадт 982613

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