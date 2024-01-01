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Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
30 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс

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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс, которое состоится 30 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
13.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 5Миннесота Уайлд
04.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4 БВегас Голден Найтс
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Миннесота Уайлд
10.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 5Вегас Голден Найтс
22.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 0Вегас Голден Найтс
13.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 4Миннесота Уайлд
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2Миннесота Уайлд
29.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала. 7-й матч Вегас Голден Найтс6 : 2Миннесота Уайлд
27.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала. 6-й матч Миннесота Уайлд3 : 0Вегас Голден Найтс
25.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала. 5-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Миннесота Уайлд
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 ОТ
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Миннесота Уайлд
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Миннесота Уайлд
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БМиннесота Уайлд
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вегас Голден Найтс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТВегас Голден Найтс
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз74101
2 Ванкувер Кэнакс7398
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7390
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7273
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7367
14 Анахайм Дакс7352
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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