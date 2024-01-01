Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
30 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс, которое состоится 30 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|13.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|04.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|22.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|13.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|29.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала. 7-й матч
|6 : 2
|27.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала. 6-й матч
|3 : 0
|25.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала. 5-й матч
|2 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|21.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|20.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|17.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|73
|102
|2
|Каролина Харрикейнз
|74
|99
|3
|Бостон Брюинз
|74
|99
|4
|Флорида Пантерз
|73
|97
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|72
|91
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|72
|87
|7
|Филадельфия Флайерз
|74
|82
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|72
|81
|9
|Детройт Ред Уингз
|73
|79
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|72
|77
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|73
|76
|12
|Питтсбург Пингвинз
|72
|74
|13
|Баффало Сэйбрз
|73
|73
|14
|Оттава Сенаторз
|72
|68
|15
|Монреаль Канадиенс
|72
|68
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|73
|58
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|74
|101
|2
|Ванкувер Кэнакс
|73
|98
|3
|Колорадо Эвеланш
|73
|98
|4
|Виннипег Джетс
|73
|94
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|92
|6
|Нэшвилл Предаторз
|73
|90
|7
|Вегас Голден Найтс
|73
|88
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|73
|82
|10
|Миннесота Уайлд
|72
|79
|11
|Сиэтл Кракен
|72
|73
|12
|Калгари Флэймз
|72
|71
|13
|Аризона Койотс
|73
|67
|14
|Анахайм Дакс
|73
|52
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|73
|47
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|72
|40