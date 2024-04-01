Краснодар - Зенит 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Зенит, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|30.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|25.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 3
|07.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|3 : 2
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 2
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|05.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 4
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 1
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 3
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|3 : 5
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 4
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 2
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 2
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Чемпионат России всё ближе к завершению. Впереди уже 24-й тур. Нас ожидает несколько ключевых встреч в борьбе за титул, медали и выживание. Все главные интриги — в превью от «Чемпионата».Как завершится «золотой» матч в Краснодаре? «Золотой» матч в Краснодаре и судьбоносный выезд для Абаскаля. Интриги 24-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|22
|44
|2
|Краснодар
|22
|43
|3
|Динамо М
|22
|38
|4
|ЦСКА
|22
|36
|5
|Локомотив М
|22
|36
|6
|Спартак М
|22
|35
|7
|Крылья Советов
|22
|33
|8
|Рубин
|22
|32
|9
|Ростов
|22
|31
|10
|Пари Нижний Новгород
|22
|28
|11
|Факел
|22
|26
|12
|Оренбург
|22
|23
|13
|Ахмат
|22
|20
|14
|Урал
|22
|20
| 15
Зона вылета
|Балтика
|22
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|22
|15