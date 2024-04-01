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Краснодар - Зенит 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Краснодар
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Зенит, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Зенит1 : 1Краснодар
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 2Краснодар
30.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Краснодар0 : 1Зенит
25.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Краснодар1 : 3Зенит
07.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Зенит3 : 2Краснодар
17.04.2021 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Краснодар2 : 2Зенит
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Зенит3 : 1Краснодар
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Краснодар2 : 4Зенит
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Зенит1 : 1Краснодар
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Краснодар2 : 3Зенит
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 3 : 5Краснодар
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 3 : 4Краснодар
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Краснодар1 : 1
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 1 : 1Краснодар
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 0 : 3Краснодар
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Зенит2 : 1
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Зенит1 : 0
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 0 : 2Зенит
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) 1 : 2Зенит
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 1 : 1Зенит
Текстовая трансляция
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Чемпионат России всё ближе к завершению. Впереди уже 24-й тур. Нас ожидает несколько ключевых встреч в борьбе за титул, медали и выживание. Все главные интриги — в превью от «Чемпионата».Как завершится «золотой» матч в Краснодаре? «Золотой» матч в Краснодаре и судьбоносный выезд для Абаскаля. Интриги 24-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2244
2 Краснодар2243
3 Динамо М2238
4 ЦСКА2236
5 Локомотив М2236
6 Спартак М2235
7 Крылья Советов2233
8 Рубин2232
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2226
12 Оренбург2223
13 Ахмат2220
14 Урал2220
15
Зона вылета
Балтика2217
16
Зона вылета
Сочи2215

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